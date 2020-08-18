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Yeni yasaklar tek tek açıklandı! İşte tedbirler ve detayları...
Corona virüs tedbirleri kapsamında çok sayıda kentte yeni kararlar alındı. 65 yaş ve üzerine kısıtlama haberleri de gelmeye devam ediyor. Bugün Bursa, Kütahya, Eskişehir ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde yeni tedbir kararları açıklandı. İşte tüm detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 22 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 996’e yükseldi. Bugün toplam 74 bin 846 test yapılırken, bin 233 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 250 bin 542 oldu. Bugün iyileşen bin 2 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 231 bin 971’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise 686 olduğu açıklandı.