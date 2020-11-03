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Yeni yasaklar geliyor! Oran tavan yaptı
Koronavirüs önlemleri kapsamında restoran ve kafelerin daha erken kapanması, fabrika ve işyerlerinde yeni çalışma düzenine geçilmesi planlanıyor. Salgında sorunun kaynağının daha çok ev bulaşları olduğu ve yüzde 70’ini ev halkının birbirine bulaştırdığı belirtiliyor. Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise kentlerin vaka yoğunluğunu gösteren uygulamada mavi bölgeyle ilgili çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Bilim Kurulu başta olmak üzere günlük hayatla ilgili yapılan toplantılarda salgınla ilgili olarak, “Genel bir yasaklama yerine, bulaşma alanlarına yönelik kısıtlamaların” getirilmesi üzerinde duruldu.