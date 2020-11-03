ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Gündem » Yeni yasaklar geliyor! Oran tavan yaptı

Yeni yasaklar geliyor! Oran tavan yaptı

Koronavirüs önlemleri kapsamında restoran ve kafelerin daha erken kapanması, fabrika ve işyerlerinde yeni çalışma düzenine geçilmesi planlanıyor. Salgında sorunun kaynağının daha çok ev bulaşları olduğu ve yüzde 70’ini ev halkının birbirine bulaştırdığı belirtiliyor. Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise kentlerin vaka yoğunluğunu gösteren uygulamada mavi bölgeyle ilgili çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Yeni yasaklar geliyor! Oran tavan yaptı Bilim Kurulu başta olmak üzere günlük hayatla ilgili yapılan toplantılarda salgınla ilgili olarak, “Genel bir yasaklama yerine, bulaşma alanlarına yönelik kısıtlamaların” getirilmesi üzerinde duruldu.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.