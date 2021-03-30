Yeni yasaklar 29 Mart 2021! Bu hafta yasak ne zaman başlıyor, yeni yasaklar ne zaman başlayacak? 3-4 Nisan Cumartesi Pazar yasak olan iller…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. 3.5 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı merakla beklenen koronavirüs kararlarını açıkladı. Türkiye'nin yeni risk haritasını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 58 ilde cumartesi kısıtlamasının geri geldiğini, ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını, ramazanda lokanta ve kafeler paket servisle sınırlandırıldığını duyurdu. Peki, Yasak ne zaman başlıyor? Yeni yasaklar bu hafta mı başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bu hafta mı başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda salgınla mücadelede atılacak yeni adımlar ele alındı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni risk haritasını paylaştı. Haritaya göre; Türkiye'de tek mavi il (düşük riskli) Şırnak kaldı. 1 Mart'tan bu yana 41 il daha kırmızı kategoriye girdi. Bu kapsamda; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi. Toplantıda alınan bir diğer karar da, ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bununla birlikte ramazanda lokanta ve kafeler paket servisle sınırlandırılacak. Bu hafta yasak ne zaman başlıyor, yeni yasaklar ne zaman başlayacak? İşte yeni yasaklar 29 Mart 2021

YENİ YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun yüzde 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştı. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecek.

Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecek. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Daha önce kısıtlama uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek. Ancak yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.

RAMAZAN AYINDA YASAKLAR NELER?

Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecek.

DÜŞÜK RİSKLİ, ORTA RİSKLİ ve YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

* Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",

* Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",

* Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",

* Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.

* Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

* Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

* Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

* Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

* Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

YENİ YASAKLARI 29 MART 2021

Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yerinde karar' dönemi ve hafta içi ve hafta sonu yasakları ile kısıtlamalar hakkında şunları söyledi:

"Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre uygulanacak.

Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız."