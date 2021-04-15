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Yeni yasak kararı! Hepsi kapatıldı...

Burak GEZEN-Cemhan ŞEN-Nedim Bayhan/ÇANAKKALE (DHA) |  15 Nisan 2021 Perşembe - 22:31 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 22:31

Tüm Türkiye'de artan koronavirüs vaka sayıları, şehir şehir yeni yasakları beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni kararı duyurmuştu. Türkiye'de haftalık vaka sayısında üçüncü sıraya yükselen Çanakkale'de yeni önlemler alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentteki sahil bantlarının ve bazı parkların kapanmasına karar verdi. Park ve bahçelerin kapıları kapatıldı, kordon boyuna girişler de demir bariyerlerle önlendi.


Türkiye'nin risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 3-9 Nisan tarihleri arasında 797,34'ye yükseldi. Bu sonuçlara göre Çanakkale haftalık vaka sayısıyla Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı. Çanakkale'de vaka sayısı 8 Şubat'tan bu yana 21 kat artmış oldu.
 
SAHİL BANDI VE BAZI PARKLAR KAPATILDI
 
Kentte vaka sayılarının çok yüksek seyretmesinde insanların temasının büyük rol oynadığını gerekçe gösteren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ek koronavirüs tedbirleri aldı. Buna göre; Çanakkale merkezi, Kepez beldesi ile Güzelyalı ve Dardanos sahil bantları ile park ve bahçeler, yoğunluğu önlemek için 17 Mayıs günü saat 05.00’e kadar vatandaş girişlerine kapatıldı. Kapılara bilgilendirici afiş asıldı. Kordon boyuna da polis bariyerleri dizilerek vatandaşların girişi önlendi. Polis ekipleri, yasaktan haberi olmayıp kordon boyunda yürüyen vatandaşları da bilgilendirdi.
 
Kapatılan alanlar arasında vatandaşların yoğun olarak bulundukları Halk Bahçesi, Özgürlük Parkı, İskele Meydanı, kordon boyu ve yeni kordon bulunuyor.
 
DAHA ÖNCE DE KENTE GELENLER İÇİN 10 GÜN İZOLE EDİLMELERİ KARARI ALINMIŞTI
 
Çanakkale'de Nisan ayının ilk haftasında alınan kararla halk pazarında yalnızca sebze ve meyve tezgahları kurulmuştu. Kolluk kuvvetlerinin açık alanlarda HES kodu sorgulaması yapması ve şehir dışından gelen misafirlerin geldikleri evlerde 10 gün süreyle izole olmaları da kararlaştırılmıştı.

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