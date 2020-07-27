Yeni Yaris sonbahar için hazır!

Yeni Yaris, Kasım ayında Türkiye’de satışa sunulacak. Markanın TNGA mimarisi üzerine yapılan yeni Yaris artık daha alçak ağırlık merkezine ve gövde dayanımına sahip oldu. Araçta Toyota’nın dördüncü nesil hibrit güç ünitesine yer verildi. Dördüncü nesil Toyota Yaris'in uzunluğu 5 mm azalırken dingil mesafesi 50 mm uzadı.Yaris, GA-B platformuyla birlikte yüksekliği 40 mm azaltılarak daha sportif oldu.

Daha verimli motorlar

Toyota Touch ekranı, TFT çok fonksiyonlu gösterge ekranı ve ön cama yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı (Head Up Display) ile sürücüye yol ve sürüşle ilgili bilgileri iletiyor. Toyota Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi, daha büyük motorlara sahip Corolla, RAV4 ve Camry modellerinden alınan teknolojiyle geliştirildi. Yeni Yaris’te kullanılan hibrit sistemde; üç silindirli, değişken supap zamanlamasına sahip 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor yer alıyor. Avrupa yollarına uyacak şekilde geliştirilen Yaris’in genel verimliliği yüzde 20 oranında artırıldı ve sistem gücü yüzde 16 artırılarak 116 HP’ye ulaştı.

130 km elektrikle yapılabilecek