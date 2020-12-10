Yeni VW Caddy şubatta yollarda!

Volkswagen’in yeni binek araç modellerinin üretildiği MQB platformunda üretilen ilk hafif ticari araç olan yeni Caddy bu doğrultuda tamamen yenilendi. Araç, bugüne kadarki en dijital Caddy olarak niteleniyor.Gösterge paneli ve kontrol elemanları tamamen yeniden tasarlanan Yeni Caddy’de, donanım seviyesine bağlı olarak 6,5 inçten, 8,25 inç ekrana kadar değişen multimedya sistemleri standart sunulacak. .

Daha güçlü motor



Yeni Caddy Türkiye’de 2.0 litrelik dizel bir TDI motorla satın alınabilecek. 122PS güç ve 320Nm tork sağlayan motor aynı zamanda, hem ekolojik hem de ekonomik açıdan gözle görülür derecede olumlu çıktılar yaratmayı hedefliyor. Araç yeni sürüş destek sistemleri sayesinde yolculuğu daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Yeni Caddy’de sunulan sürüş destek sistemleri arasında; eCall, Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Asistanı, Direksiyon Yardımcı Asistanı, Geri Manevra Asistanı, Park Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici ve Kör Nokta Uyarı sistemi yer alıyor.