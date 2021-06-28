28 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.373 -1.34 EURO 10,3800 -0.83
USD 8,6940 -0.80 ALTIN 497,050 -1.00 BIST 1373 -1.34 EURO 10,3830 -0.79 USD 8,6890 -0.86 ALTIN 497,050 -1.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yeni vaka haritası yayınlandı! Bakan Koca: Son durum normalleşmeye engel değil

28 Haziran 2021 Pazartesi - 18:59 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 19:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım.
 
 
Bakan Koca: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım.
 
 

ETİKETLER

Yeni vaka haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 vaka sayıları haftalık vaka sayıları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.