Yeni vaka haritası yayınlandı! Bakan Koca: Son durum normalleşmeye engel değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım.