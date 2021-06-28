Yeni vaka haritası yayınlandı! Bakan Koca: Son durum normalleşmeye engel değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım.
Bakan Koca: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım.