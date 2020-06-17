Yeni uygulama başlıyor! Otomobil ve ev eşyasına da IMEI numarası...

Ayrıca, ‘ses haberleşmesi olmayan’ ancak e-SIM üzerinden haberleşme sağlayabilen tüm ev eşyaları ve cihazların da IMEI kaydı mecburi olacak. Ses haberleşmesi olmayan cihazlar teriminin bir nevi ‘nesnelerin interneti’ (IOT) kapsamında işleve sahip ürünler olduğu ifade ediliyor.

BORÇ ÖDENMEZSE İLETİŞİMİ KESİLECEK

Operatörlerin taahhütlü kampanyalarla sattıkları cep telefonları konusunda da değişiklik bulunuyor. Tüketici, kampanya ile aldığı telefonun borcunu ödemezse söz konusu cihaz kara listeye alınarak haberleşme hizmeti verilmeyecek. Yedi senedir kullanılmayan cihazlar da kara listeye alınacak. Böylece, eski telefonlara kayıtlı IMEI numaralarının kaçak şekilde yurda sokulan veya çalıntı telefonların IMEI numaraları ile değiştirilerek kullanıma açılmalarının önüne geçilmiş olacak. (Türkiye Gazetesi)