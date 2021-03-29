29 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.394 0.87 EURO 9,6320 0.74
USD 8,1710 1.12 ALTIN 452,990 0.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yeni uygulama başlatılacak! Bakan Selçuk duyurdu

AA |  29 Mart 2021 Pazartesi - 13:36 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 13:36

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk İşaret Dili tercümanlarının işitme engellilere bireysel olarak da hizmet vereceklerini bildirdi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık olarak işitme engellilere Türk İşaret Dili desteği  verdiklerini hatırlatarak, bu kapsamda yeni bir uygulama başlatacaklarını  belirtti.
 
Türk İşaret Dili tercümanlarının engelli vatandaşlara bireysel olarak  da hizmet vereceğini aktaran Selçuk, şöyle devam etti:
 
 "İletişimde işaret dilini tercih eden işitme engelliler, Aile, Çalışma  ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden bireysel resmi işlemlerinde yardımcı  olması amacıyla Türk İşaret Dili tercümanı talep edebilecek. Engelli vatandaşlar  Türk İşaret Dili tercümanı eşliğinde banka veya noter gibi resmi dairelere  giderek işlerini halledecek. Bu hizmetten yararlanabilmek için il müdürlüğüne bir  dilekçe ile başvurmak yeterli."
 
 32 pilot ilde başlatıldı
 
Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan  edilen Erişilebilirlik Yılı'nda hayata geçen uygulamanın, 32 pilot ilde  başlatıldığını ifade ederek, uygulamayı en kısa zamanda tüm illere  yaygınlaştırılmayı hedeflediklerini vurguladı.
 
Uygulamanın önemine işaret eden Selçuk, "Engellilerin iletişim  engelini ortadan kaldırarak sosyal hayata karışmalarını amaçlayan bu uygulama hem  erişilebilirliğin artırılması hem de işitme engelli vatandaşların işlemlerini  daha doğru ve hızlı yapmaları açısından önem taşıyor." ifadesini kullandı.
 
İşaret dili tercümanlık hizmeti kayıt altına alınacak
 
Selçuk, Türk İşaret Dili tercümanlarının iş yoğunluğunu belirlemek ve  iş kalitesini artırmak amacıyla "Türk İşaret Dili İş Takip Modülü"nün  oluşturulduğunu da duyurdu.
 
 Böylece işitme engelli vatandaşların kişisel talepleriyle kamu kurum  ve kuruluşlarının taleplerinin sistem üzerinden takip edileceğine ve oluşması  muhtemel iletişim sorunlarının ve karışıklıkların ortada kalkacağına dikkati  çeken Selçuk, şunları kaydetti:
 
 "Aile Bilgi Sistemi üzerinden ulaşılan modül günlük olarak tercümanlar  ve ilgili birim tarafından doldurulacak. Modül hem işlerin takibini sağlayacak  hem uzman personel üzerindeki iş yoğunluğunu hem de hizmet verilen alanların  çeşitliliğini ortaya koyacak. Modül üzerindeki verilerden elde edilecek  istatistiklerle Türk İşaret Dili tercümanı atamalarına da yön verilecek."
  
Test çalışmaları Bakanlık merkez binasında yapılan modül, çevrim içi  bir toplantıyla il müdürlüklerine ve Türk İşaret Dili tercümanlarına da  tanıtıldı.

ETİKETLER

Bakan Selçuk Yeni uygulama Zehra Zümrüt Selçuk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.