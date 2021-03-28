Yeni tesislerle çöp gazından elektrik üretimi arttı

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70.6’a ulaştı. 2021’in ilk iki ayında, en fazla evsel atık Küçükçekmece’den toplandı. Ocak-Şubat döneminde, çöp gazından, 96 bin 358 MWh elektrik enerjisi üretildi. Türkiye’deki toplam elektrik tüketiminin yüzde 16.6’sının gerçekleştiği İstanbul’da, en fazla tüketim yüzde 36.9 ile ticarethanelerde kaydedildi. İki ayda, 937 gemiden 24 bin metreküp atık alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin Mart 2021 İstanbul Çevre Bültenini yayınladı. Bültende, İstanbul’a ilişkin su, çevre yönetimi, temizlik ve elektrik enerjisi istatistikleri yer aldı.

ÇÖP GAZINDAN 96 BİN 358 MWH ELEKTRİK ÜRETİLDİ

Yeni açılan tesislerle, çöp gazından elektrik üretimi arttı. 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde, çöp gazından, 96 bin 358 megavat saat elektrik enerjisi üretildi. Bunun yüzde 52’si olan 50 bin 177 MWh enerji, bu yılbaşında açılan Odayeri Kalyoncu ve 2020 yılı Eylül ayında açılan Seymen tesislerinden elde edildi. Yeni açılan tesislerle birlikte İstanbul’da çöp gazından enerji üretimi, Ocak ayında 51bin 10 MWh’a ulaştı.

TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİNİN YÜZDE 16.6’SI İSTANBUL’DA

İstanbul’da tüketilen elektrik enerjisi, 2020 yılında aylık ortalama 3 milyon 207 bin 303 megevat saat olarak gerçekleşti. Son beş yılda, en yüksek elektrik enerjisi tüketimi ise 2018 yılında, aylık ortalama 3 milyon 371bin 10 MWh olmuştu.2020 yılında, Türkiye’deki toplam elektrik tüketiminin yüzde 16.6’sı İstanbul’dan kaydedildi.

ELEKTRİK ENERJİSİNİN YÜZDE 36.9’UNU TİCARETHANELER KULLANDI

2020 yılında elektrik enerjisinin, yüzde 36.9’unu ticarethaneler, yüzde 32.3’ünü meskenler, yüzde 29’unu sanayi kuruluşları kullandı.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 70.6’A ÇIKTI

İstanbul’a su veren on barajın, 26 Mart 2020 tarihi itibariyle ortalama doluluk oranları yüzde 70.6’a çıktı. En yüksek doluluk yüzde 87.7 ile Ömerli ve yüzde 83.7 ile Darlık; en düşük doluluk ise yüzde 37.2 ile Sazlıdere ve yüzde 50.3 ile Pabuçdere Barajında görüldü. Ömerli Barajı, İstanbul’un barajlarındaki toplam suyun yüzde 33.6’sını kapsadı.

EN FAZLA EVSEL ATIK KÜÇÜKÇEKMECE’DEN TOPLANDI

2021 yılının ilk iki ayında toplanan evsel atık miktarı en fazla olan ilçe, 36 bin 201 ton ile Küçükçekmece oldu. Küçükçekmece ilçesini sırasıyla Pendik Bağcılar ve Ümraniye takip etti.

5 BİN TON TIBBİ ATIK BERTARAF EDİLDİ

Şubat sonu itibariyle 5 bin 151 ton tıbbi atık toplandı ve bunların yüzde 81’i sterilizasyon, yüzde 16’sı ise yakma yöntemiyle bertaraf edildi.

GÜNDE YAKLAŞIK 247 BİN METREKARE ALAN YIKANIYOR

Her gün İSTAÇ tarafından gerçekleştirilen mekanik süpürme alanı, ortalama 6 milyon 421 bin 74 metrekare olarak gerçekleşti. 2020 yılında toplamda yaklaşık 2 milyar 151 milyon 60 bin metrekare alan süpürüldü. İstanbul meydanlarında günlük gerçekleştirilen ortalama yıkama alanı ise 246 bin 746 metrekare oldu.

937 GEMİDEN 24 BİN METREKÜP ATIK TOPLANDI

2021 yılının ilk iki ayında, 937 gemiden 24 bin metreküp atık toplandı. 2006 yılından itibaren en fazla gemi atığının toplandığı yıl, 2015 oldu.