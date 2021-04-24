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Yeni tehlikeyi itiraf etti: Terör örgütü PKK yeni karargahlar açtı

AA |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 18:09 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 18:14

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Kerkük kentinin yakınlarında karargahlar açtığını ve bunun kent sakinleri için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığını söyledi.


ITC Milletvekili Salihi, basına yaptığı açıklamada, PKK'nın  Kerkük'teki faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.
 
Terör örgütünün kentin kuzeyinde  karargahlar açtığını ve bunun halk  için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığını ifade eden Salihi, Kerkük'e  yerleşmeleri için PKK'ya bazı siyasi partilerin destek verdiğini öne sürdü.
 
Salihi, PKK'ın Irak'taki varlığına müsamaha gösterilerek Irak-Türkiye  arasında sorun ve gerginlik yaratılmaya çalışıldığını kaydederek, ülkede kardeş  kavga ve çatışmalarını çıkarılmasının amaçlandığını dile getirdi.
 
Terör örgütü PKK'nın Irak'taki yasadışı varlığının Kürdistan Demokrat  Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ilişkilerinin bozulmasına  neden olduğuna dikkati çeken Salihi, bunun Kürtlere de yansıdığını vurguladı.
 
Terör örgütünün Sincar'daki varlığının Telafer'i olumsuz etkilediğini  söyleyen Salihi, Telafer'in güvenliğine tehdit oluşturan PKK'nın binlerce  Telaferli göçmenin evlerine geri dönmesini engellediğini aktardı.
 
Bağdat ile Erbil arasında imzalanan Sincar anlaşmasının bir an önce  hayata geçirilmesini isteyen Salihi, Sincar'ın Iraklı güvenlik güçleri tarafından  kontrol edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.
 
Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim 2020 tarihinde terör örgütü PKK’nın  Musul’un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandırmayı amaçlayan anlaşma  imzalanmıştı.
 

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Irak terör örgütü PKK
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