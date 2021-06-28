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Yeni tehdit gitgide yaklaşıyor! İstilacı tür
Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz’de yayılım gösteren ‘charybdis longicollis’ türündeki istilacı yengeçlerin popülasyonu, küresel ısınma ve vatozların bilinçsizce avlanması nedeniyle hızla arttı. Adana ve Mersin'de bu yayılımı izleyen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim görevlisi Dr. Seyit Ali Kamanlı, istilacı yengeçlerin ekonomik değeri bulunan mavi yengeç ekosistemini tehdit ettiğini söyledi.