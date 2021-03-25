25 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.400 -0.98 EURO 9,4590 0.79
USD 7,9750 0.68 ALTIN 443,530 0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yeni tedbir kararı! 4 Nisan tarihine kadar o ilde yasaklandı...

DHA |  25 Mart 2021 Perşembe - 14:25 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 14:29

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının artmasını engellemek amacıyla gösteri ve yürüyüşlerin 4 Nisan gününe kadar yasaklandığı belirtildi.


Kentte, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle gösteri, yürüyüş ve eylemlerin 4 Nisan tarihine kadar yasaklandığı duyuruldu.
 
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılacak gösteri ve yürüyüşlerin salgının artmasına neden olacağı belirtilerek, şöyle denildi:
 
"Açık alanlarda yapılması planlanan, her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, kapalı yer toplantısı, oturma eylemi, basın açıklaması, stant açma, imza kampanyası, protesto gibi eylemler ve etkinlikler, 4 Nisan saat 12.00'ye kadar yasaklanmıştır."

ETİKETLER

Bolu Valiliği koronavirüs yasak tedbir
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.