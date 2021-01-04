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Yeni tedbir açıklaması! Bakan az önce duyurdu

AA |  04 Ocak 2021 Pazartesi - 13:38 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 14:03

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, flaş bir açıklamada bulunarak, "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 yılının makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacağını bildirdi. Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 2021 yılında uygulanacak para ve maliye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirten Elvan, "Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak." ifadelerini kullandı.

Elvan, para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde salgın koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacının, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacağına işaret ederek, mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacaklarını kaydetti.

 

 

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