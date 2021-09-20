Yeni Skoda Kodiaq’ta koltuklar çoğaldı!

4,697 mm uzunluğa, 1,882 mm genişliğe ve 2,788 mm aks aralığına sahip Skda Koiaq artık tüm donanım seviyeleri için yedi kişilik olarak da tercih edilebilecek. Fiyatlar 455 bin TL ile 1 milyon 59 bin TL arasında değişiyor. Beş koltuklu araçta 835 litrelik bagaj kapasitesi ise, arka koltuklar katlandığında 2,065 litrelik devasa bir hacme yükseliyor. Otomobilin daha fazla teknoloji ve daha fazla konfor sunulan kabininde, aynı zamanda yeni dekoratif malzemeler, şık dikiş detayları ve fonksiyonları artırılan LED ambiyans aydınlatması mevcut. Yenilenen Kodiaq ile birlikte sunulmaya başlanan AGR Onaylı Ergo Koltuklar perfore deri döşemelerle elektrikli olarak ayarlanabiliyor.

İç mekanda değişim



Yenilenen modelde bulunan 10.25 inç’lik Dijital Gösterge Paneli, farklı arayüzler sayesinde iç mekanı kişiselleştirme imkanı sunuyor ve sürüş deneyimini daha ileriye taşıyor. Yüksek çözünürlüklü ekran sayesinde araç durumu, sürüş verileri, ses ve telefon gibi tüm önemli bilgilere kolayca erişim sağlanıyor. Deri direksiyon simidi ise, yeni özelliklerle birlikte iki veya üç kollu olarak tercih edilebiliyor.KODIAQ modelinde, 8 inç büyüklüğe sahip bilgi-eğlence ekranı sunuluyor. Son teknoloji bağlantı sistemleriyle desteklenen ekran, araç içerisindekilere eğlenceli bir deneyim sunuyor. Yüksek çözünürlüğe sahip ekranın kolay kullanımı ve direksiyondan da yönetilmesi sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan istediği menülere ulaşabiliyor. Standart olarak sunulan kablosuz olarak Bluetooth aracılığı ile bağlanılabilen SmartLink arayüzü, telefonlarınızın Apple CarPlay veya Android Auto ile multimedya sistemi üzerinden çalışmasını ve sürüş esnasında telefonunuzu güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlıyor.



Altı donanım seviyesiyle Türkiye’de



Araç Türkiye’de her türden beklentiyi karşılayacak altı donanım seviyesiyle satışa sunuldu; Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS ve Laurin & Klement Crystal. Üç farklı motor seçeneği bulunan yenilenen KODIAQ’ta tercih edebileceğiniz motorlar şu şekilde; 150 PS güç üreten 1.5 ACT TSI benzinli motor, 4x4 çekiş sistemiyle sunulan 200 PS güç üreten 2.0 TDI dizel motor ve 245 PS güç üreten 2.0 TSI benzinli motor. Kodiaq’ın tüm versiyonları ise 7 ileri DSG otomatik şanzımanla sunuluyor. KODIAQ modelinde, yüksek verimliliğe sahip motor ailesi ile yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi bir arada sunuluyor. 1.5 TSI motor Aktif Silindir Teknolojisi sayesinde NEDC parametrelerine göre 5.9 lt/100 km yakıt tüketimine ve 135 g/km CO2 salımına sahip. 4x4 sistemiyle birlikte sunulan 2.0 TDI dizel motor ise 5.4 lt/100 km yakıt tüketimi sunuyor. RS versiyona özel olarak sunulan 2.0 TSI motor, 245 PS güç ile sportif kimliğini açıkça dışa vururken ortalama 7,4 l/100 km tüketimiyle optimum performans ve yakıt dengesi sunmayı hedefliyor.