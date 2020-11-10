Kanal D'nin efsane dizisi Sihirli Annem, 17 yıl aradan sonra Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen için yeniden çekilecek. Dizinin detayları yavaş yavaş netleşirken, ana karakterler oyuncuları belli oldı. Peki, Yeni Sihirli Annem oyuncuları kimler? Sihirli Annem yeni sezon ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Exxen'de yayınlanacağı duyurulan dizi için yeni oyuncularla çalışılacak. İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayımlayarak kendileriyle iletişime geçildiği ve fikirlerinin alındığı yönündeki iddiaları yalanladı ve dizi için yeni kadro kurulmasına ve kendilerine haber verilmiş gibi davranılmasına tepki gösterdi. Öte yandan yeniden çekilmeye başlanacak olan Sihirli Annem'in oyuncu kadrosu da belli olmaya başladı. Yeni Sihirli Annem oyuncuları kimler? Sihirli Annem yeni sezon ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

YENİ SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLER?

Yeni Sihirli Annem oyuncularının kimler olacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada üzerinden tartışan haberlere göre, dizinin ana karakteri 'Betüş'ü Açelya Topaloğlu canlandıracak. Nevra Serezli'nin oynadığı 'Dudu' karakterini ise Nergis Kumbasar canlandıracak.

Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'ı ise Lale Başar oynayacak. 'Suzan' karakterini oynayan Zuhal Topal'ın rolünü Hande Katipoğlu, 'Avni' karakterini ise Bülent Seyhan üstelenecek.

SİHİRLİ ANNEM YENİ SEZON NE ZAMAN?

Exxen dijital içerik platformunun 1 Ocak 2021 yılında açılacağı duyuruldu.Dizinin de yeni yılla birlikte başlayacağı düşünülüyor.