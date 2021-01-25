Kadınların ücretli işgücüne katılımındaki artış devam ederken kadınlara sağlanan haklar ve emeklilik koşulları da her geçen gün daha fazla kadın tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Çoğu kadının gelecek planları içerisinde yer alan emeklilik sıklıkla araştırılıyor. Sigortası yeni başlayan pek çok kadın da 'Yeni sigortalı olan kadın ne zaman emekli olabilir?' sorusunu sorguluyor. Peki, Yeni sigortalı olan kadın ne zaman emekli olabilir? Kadınlar kaç yaşında emekli olur? Kadınlarda emeklilik yaşı kaç? Yeni sigortalı kadının emeklilik prim gün sayısı kaçtır? İşte merak edilen soruların cevapları...

Çalışma hayatına yeni başlayan herkes gibi kadınlar da emeklilik ile ilgili detayları araştırıyor. Çalışan hemen hemen herkesin hayali gelecekte emekli olmak ve ileri yaşlarını daha iyi şartlarda yaşamını sürdürmektir. Emekliliğe giden yolda kadın çalışanlar için en önemli şartların başında belirli bir süre sigortalı olmak, işe giriş tarihi, belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması ve yaş geliyor. Emekli aylığı bağlanabilmesi için bu üç şartın hepsinin yerine getirilmiş olması gerekiyor. Peki, Kadınlarda emeklilik yaşı kaç? Yeni sigortalı kadının emeklilik prim gün sayısı kaçtır? Yeni sigortalı olan kadın ne zaman emekli olabilir? İşte bilmeniz gerekenler...

YENİ SİGORTALI OLAN KADIN NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?

Posta Gazetesi yazarlarından Ekrem Sarısu, bir okuyucusundan gelen soruya şu şekilde cevap veriyor:

"Soru: İlk defa yeni sigortalı çalışmaya başlayan bir kadının emekli olması için kaç yıl çalışması gerekir? l Meryem BÜLBÜL

Cevap: İlk defa yeni sigortalı olan bir kadın ara vermeden prim ödeyerek en geç 31 Aralık 2041’e kadar primini 7200 güne tamamlaması halinde, 61 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir."

KADINLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR?

Kadınların emekliliği; 9 Eylül 1999 öncesi işe girenlere, 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 arası işe girenlere ve 1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlere göre değişiyor. Şöyle ki; 9 Eylül 1999 öncesi işe giren kadın çalışanlar, 5000 gün ila 5975 gün arasında değişen prim ödeme gün sayısına ve 38 ila 56 arasında değişen yaşa göre emekli oluyor. 9 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar ise 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. 2036 yılından sonra da kademeleri olarak yaş artıyor, 65’e kadar çıkıyor.

Son düzenleme ile de 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar için kademeli emeklilik sistemi getirildi ve 7200 prim gün sayısı konuldu. Kadın çalışanlar en düşük 58 yaşında emekli olabilecek, en yüksek de 65 yaşında emekli olabilecek.