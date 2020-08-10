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Yeni sevgilisini kızıyla tanıştırdı

Yeni sevgilisini kızıyla tanıştırdı Tamer Karadağlı, kızı Zeynep ve Didem Ceran, önceki akşam Yeniköy’deki Gazebo’da yemek yedi.
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