Yeni Range Rover'ın fiyatı belli oldu!

Yeni Range Rover, 3 litre hacmindeki 350 bg güç üreten, Mild Hybrid teknolojili dizel motoruyla, standart ve uzun aks aralığı seçenekleri ile 2022 yılında Türkiye'de satışa çıkacak. HSE ve Autobiography’ye ek olarak Yeni Range Rover, lansman senesine özel First Edition donanım paketi ile de sunulacak. Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 5.468.000TL olacak.

Düşük Sürtünme Katsayısı



Land Rover’ın modern tasarım felsefesi doğrultusunda Yeni Range Rover’da görülen sofistike yüzey ve çizgiler; gözü yormayan, yalın ve modern bir görüntü sunarken aynı zamanda aracın 0,30 cd’lik sürtünme katsayısına da katkıda bulunuyor. Markanın MLA-Flex olarak adlandırdığı esnek modüler mimarisi, kullanıcısına daha geniş yaşam alanıyla birlikte daha dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Ayrıca Land Rover'ın Entegre Şasi Kontrol Sistemi, bugüne kadar Land Rover’ın geliştirdiği en yetenekli ve teknolojik şasi olma özelliğine de sahip.

Yeni Range Rover, Land Rover'ın ödüllü Pivi Pro bilgi-eğlence teknolojisini şimdiye kadar sahip olduğu en büyük dokunmatik ekranla bir adım ileriye taşıyor. İç mekanın mimari hafifliğini somutlaştıran 13,1 inçlik kavisli ekran, tüm ana araç fonksiyonlarının kontrolünü sağlıyor.



Dijital LED Far Teknolojisi



Yeni Range Rover sahip olduğu üst düzey konfor ve lüksü, gelişmiş teknolojik donanımlarıyla da destekliyor. Bu donanımlar arasında en dikkat çekici olanlardan biri de Dijital LED far teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde farlar, yaklaşık 500 metrelik alanı aydınlatarak daha geniş bir görüş alanını kullanıcısına sunuyor.

Dijital LED far teknolojisi, milyonlarca mikro aynadan oluşan bir filtre kullanarak ışık hüzmesini istenilen noktaya yüksek çözünürlükle iletiyor. Yeni Range Rover, Kabin Hava Temizleme Sistemi Pro ile lüks SUV segmentine yenilik getiriyor. Dual-NanoeTM X teknolojisini kullanan sistem, kokuları ve virüsleri önemli ölçüde azaltırken, PM2.5 Kabin Hava Filtrelemesi ile hava kalitesini de en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.