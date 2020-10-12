Yeni proje... Evde kargo beklemek yok! Esnaf da yararlanacak

Yurtiçi Kargo evde kargo beklemek istemeyenler için yeni bir proje başlatıyor. Belirli noktalardan kargo alınabilmesine imkan tanıyan proje ile esnafa da katkı sağlanmış olacak.

Yurtiçi Kargo, evde kargo beklemek istemeyen müşterileri için yeni bir projeye imza attığını duyurdu. Kargo şirketinden proje hakkında yapılan açıklamada, YK Plus Teslim Noktası projesi kapsamında e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan vatandaşların isterlerse kargolarını anlaşmalı esnaflardan teslim alabileceği belirtildi.

Yurtiçi Kargo, Eylül ayında hayata geçirdiği YK Plus uygulaması kapsamında 55 ilde bine yakın mahalle esnafı ile anlaşma sağladığını açıkladı. Kargo şirketi yakın zamanda YK Plus Teslim Noktası sayısının ise 81 ilde 2 bine çıkarmanın hedeflendiğine dikkat çekti.

YK PLUS TESLİM NOKTASI NASIL KULLANILIR?

E-ticaret sitelerinden alışveriş yapan kullanıcıların adrese teslim seçeneğini kullanabildikleri gibi YK Plus Teslim Noktası seçeneğinden de yararlanabileceğine açıklamasında yer veren Yuriçi Kargo, “Kullanıcı Teslimat Noktası seçimini yaptıktan sonra, kendisine en yakın esnafı seçiyor ve kargosu o adrese geliyor. Kargo, seçilen adrese geldiğinde müşteriye sms ile bir bilgilendirme yapılıyor ve 3 gün içerisinde kargonun ilgili YK Plus Teslim Noktası’ndan alınması isteniyor. Müşteri de bu 3 gün içerisinde istediği zaman kargosunu teslim alabiliyor. Şu anda Türkiye’nin bazı büyük e-ticaret sitelerinde devreye alınan bu proje yakın zamanda birçok e-ticaret sitesinde yer alacak.” bilgisini paylaştı.

Yurtiçi Kargo’nun proje hakkında verdiği bilgiler şöyle;

KİMLER TERCİH ETMELİ?

“Proje, internetten alışveriş yapan ve kargonun geleceği gün evinde ya da iş yerinde olmama ihtimali olan, ya da sabit bir adreste bulunmayan müşterilere hizmet vermek amacı ile devreye alındı.

BU HİZMET ÜCRETLİ Mİ?

YK Plus Teslim Noktası’nı tercih eden kullanıcılar bu hizmet için hiçbir ek ücret ödemiyor. Proje tamamen müşteri memnuniyetini yükseltmek amacı ile hayata geçirilmiş bir proje.

ESNAFA OLAN KATKISI NEDİR?

YK Plus Teslim Noktası projesine dâhil olan mahalle esnafları, teslim ettikleri kargo adetine göre kazanç elde ediyor. Müşterilerin hiçbir ek ödeme yapmadan yararlanabildikleri uygulamada, esnaflara Yurtiçi Kargo tarafından ödeme yapılıyor.”

NASIL YK PLUS TESLİM NOKTASI OLUNUR?

Nasıl YK PLUS Teslim Noktası olunacağı ile ilgili Yurtiçi Kargo, “Anlaşma yapılacak esnaflardan dükkânlarında kargoları saklayabilecekleri güvenli alanlarının olması, bölgede bilinen ve güvenilen bir esnaf olması ve bir akıllı telefona sahip olmaları isteniyor. Şu ana kadar 55 ilde bine yakın esnafla anlaşma sağlayan şirket, bu sayıyı yakın zamanda 81 ilde iki bin noktaya ulaşmayı hedefliyor. Dolayısı ile başvurular hala devam ediyor. Başvuruda bulunmak isteyen esnaflar www.ykplus.info internet adresinden kolaylıkla yapılabiliyor.” açıklamasında bulundu.