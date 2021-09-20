Yeni Porsche Macan fiyatı belli oldu!

Yeni Macan’ı dünya lansmanından çok kısa bir süre sonra tüketicilerle buluşturduklarını söyleyen Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Macan, Macan S ve Macan GTS olmak üzere üç farklı versiyonun bulunduğunu belirtti. Araç 1.6 milyon TL’den başlayacak.

Porsche’nin kompakt SUV model ailesi Macan’ın, yenilenen versiyonları Türkiye’de satışa sunuldu.Porsche Macan modelinin pazara sunulduğu 2014 yılından bu yana elde ettiği satış rakamıyla Porsche ürün gamında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi “Özellikle kadın müşterilerimizin büyük beğenisini kazanan Macan, Türkiye pazarında da kadın kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen modelimiz. Yenilenmiş haliyle de çok daha fazla ilgi göreceğini düşünüyorum.” dedi.

1.6 milyon TL fiyat



Porsche Macan, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve Mersin’deki Doğuş Otomotiv Porsche Merkezleri’nde 1.673.000 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Yeni Macan, Macan, Macan S ve Macan GTS olmak üzere 3 farklı versiyon ile satışa sunuluyor. Macan’ın giriş modeli 195 kW’lık (265PS) güce sahip yeni geliştirilmiş, turbo beslemeli 4 silindirli motora sahip. Bu yeni motor, standart 0-100 km/sa hızlanmayı 6,2 saniyede gerçekleştiriyor ve 232 km/sa’lik maksimum hıza ulaşıyor. Macan S versiyonu ise 280 kW (380 PS) güç üreten 2.9 litrelik V6 çift turbo motora sahip. Otomobil sıfırdan 100 km/sa hıza 4,6 saniye çıkabiliyor. Azami hızı ise 259 km.



440 beygir güç



Model ailesinin en performanlı versiyonu olan Macan GTS, 2.9 litrelik V6 çift turbo motora sahip ve 324 kW’lık (440 PS) güç üretiyor. Sport Chrono paketi ile 272 km/sa’lik azami hıza ulaşabilirken, 0-100 km/sa hıza ise 4,3 saniyede çıkıyor. Tüm motorlar yedi vitesli Porsche çift kavramalı şanzımana (PDK) ve Porsche aktif dört tekerlekten çekiş sistemine (Porsche Traction Management - PTM) sahip. Yeni Macan’ın dış tasarımı daha keskin hatlara sahip. Ön kısım, gövde renginde yeniden tasarlanmış ve aracın genişliğine vurgu yapıyor. Yeni GTS modelinde burun kısmı siyahla kaplanırken, arka bölüm, bir difüzörle daha kıvrımlı bir görünüme kavuşmuş. Porsche Dinamik Aydınlatma Sistemi (Porsche Dynamic Light System (PDLS)) ile LED farlar ve Sport Design dış aynalar artık tüm modellerde standart olarak sunuluyor.