Yeni Porsche Macan artık daha güçlü

2014 senesindeki ilk lansmanından bu yana tüm dünyada 600 bin adet satılan Macan, Porsche için özel bir misyona sahip: Macan alan müşterilerin yaklaşık yüzde 80’i ilk defa Porsche satın alıyor. Bunun yanı sıra, Macan satın alan kadın sayısı son yıllarda düzenli biçimde artış gösterdi ve tüm Porsche modelleri arasında en yüksek seviyeye ulaştı. Macan’ın en çok talep gördüğü Pazar olan Çin’deki alıcıların neredeyse yüzde 60’ı kadınlardan oluşuyor.Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, “Türkiye’deki kadın kullanıcı oranlarına bakıldığında durum çok farklı değil. Sözkonusu konfor olduğunda da Macan iddiasını devam ettiriyor; 2020 yılında gerçekleşen bireysel Porsche satışlarına baktığımızda kadın kullanıcı oranı %34 iken model bazlı olarak bakıldığında Macan yüzde 67’lik bir orana sahip ve kadınlar tarafından en çok tercih edilen Porsche modeli olarak birinci sırada yer alıyor. Yeni Macan tüm versiyonları ile bugün itibarıyla ön siparişe açıldı” dedi.

Performans artışı



Porsche, bir önceki nesline göre daha üstün performansa, daha keskin hatlara sahip bir tasarıma ve yeni bir işletim konseptine sahip yeni Macan modelini 3 farklı versiyon ile pazara sunuyor. Macan GTS modelinin 2.9 litrelik V6 çift turbo motoru artık 324 kW’lık (440 PS) güç üretiyor, yani bir önceki nesline kıyasla 44 kW’lık (60 PS) bir performans artışı sergiliyor. Model, Sport Chrono paketi ile Porsche GTS modellerine özgü yüksek performans kapsamında 272 km/sa’lik azami hıza sahip olup 0-100 km/sa hıza 4,3 saniyede çıkıyor.



2.9 litrelik motor



Macan S, 280 kW (380 PS) ile eski nesline kıyasla 20 kW (26 PS) daha fazla güç üreten 2.9 litrelik bir V6 çift turbo motora sahip. Bu özellik aracın 4,6 saniye içerisinde durur halden 100 km/sa hıza çıkmasını sağlıyor ve bu esnada 259 km/sa’e kadar hızlanmasına imkan tanıyor. 195 kW’lık (265PS) güce sahip yeni geliştirilmiş, turbo beslemeli 4 silindirli motor, Macan dünyasına girişi temsil ediyor. Bu yeni motor, standart 0-100 km/sa hızlanmayı 6,2 saniyede gerçekleştiriyor ve 232 km/sa’lik maksimum hıza ulaşıyor. Tüm motorlar yedi vitesli Porsche çift kavramalı şanzımana (PDK) ve Porsche aktif dört tekerlekten çekiş sistemine (Porsche Traction Management - PTM) sahip.



GTS için yeni spor havalı süspansiyon



Yeni Macan modelleri, maksimum süspansiyon konforuyla spor otomobil performansını dengeleyerek aynı zamanda geniş bir süspansiyon bant genişliği de sunuyor. Bu kapsamda optimize edilmiş gövdesi ile Macan artık sürüş durumuna ve yol koşullarına daha fazla hassasiyetle ve daha direkt bir biçimde cevap veriyor. Böylece sürücü, direksiyondan daha hızlı ve daha iyi cevap alabiliyor. Porsche Active Suspension Management (Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi - PASM) sisteminin sönümleme özellikleri gibi bileşenler bu hedef doğrultusunda yeni Macan ailesine özel olarak yeniden uyarlanmış.



Renkler ve lastikler



Yeni Macan, yeni Metalik Papaya ve Metalik Gentian Mavi renkleri ile GTS Sport paketine sahip Macan GTS için Piton Yeşili de dâhil olmak üzere toplam 14 renkte sunuluyor. Individual Colour ve Paint to Sample opsiyonlarıyla Porsche Exclusive Manufaktur, Macan için tasarım özgürlüğünü ciddi oranda genişletiyor. Daha geniş jantlar da artık standart donanım olarak yer alıyor ve Macan için en az 19 inç, Macan S için 20 inç, Macan GTS için ise 21 inç ölçülerinde sunuluyor. Toplamda yedi yeni jant tasarımı seriye eklenmiş oluyor.