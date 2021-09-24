Yeni Polo'nun fiyatı açıklandı!

Yeni Polo, Impression, Life ve Style olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi ve 2 farklı motor seçeneğiyle pazara 218 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla satışa sunuluyor. Polo’nun teknik altyapısı gelişmiş modüler platform yönetimine (MQB) dayanıyor. Golf, Tiguan ve Passat gibi büyük modellerin aksine Polo, kompakt Volkswagen modelleri için özel olarak iyileştirilmiş MQB A0 altyapısına sahip. MQB platformu orantılı dış tasarımın yanı sıra pek çok avantajı da beraberinde getiriyor. Bunlar arasında, optimum iç hacim (351 lt bagaj hacmi), sağlam ve dayanıklı gövde, mükemmel sürüş dinamikleri ve güvenlik unsurları bulunuyor.

Ölçüler sportif yaptı



4,074 mm uzunluğa sahip Yeni Polo’nun genişliği 1,751 mm ve yüksekliği de 1,451 mm. Yeniden tasarlanmış ön ve arka tamponlarla güçlü ve sportif bir görünüm kazanan Polo’nun aks mesafesi de 2552 mm. Bu ölçüler, araca güçlü ve sportif bir görünüm sağlıyor. Aracın genişliği aynı kalsa da yüksekliği süspansiyon geometrisindeki değişiklik nedeniyle 10 mm alçalıyor ve bu da aracın sportif aerodinamik yapısını destekliyor. Tamamen yenilenen ve daha keskin hatlara sahip ön, arka tamponlar, makyajlı versiyonun 21 mm daha uzun olmasına neden oluyor.



8 farklı renk



Yeni Polo’nun standart donanımlarından LED arka farlar ilk kez iki bölümden oluşuyor. Dıştaki ana parçanın yanı sıra, artık bagaj kapağına entegre edilmiş ikinci bir bölüm de yer alıyor. Arka farların üç boyutlu tasarımı, arka bölüme daha keskin bir görünüm sağlarken, bir bütün olarak Polo'ya da yüksek bir kalite duygusu kazandırıyor. Style donanım seviyesinde standart olarak sunulan, IQ. LIGHT - LED Stop lambalarının dinamik sinyalleri animasyonlu fren lambaları ile birleştiğinde, trafikte diğer sürücüler tarafından daha da görünür olmayı sağlıyor. Yeni Polo, 4’ü yeni 8 farklı renk seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Ascot gri, Duman gri, Mercan Kırmızı ve lansman rengi olan Menekşe moru olmak üzere dikkat çekici yeni renklerin yanı sıra, 14 inç ile 17 inç arasında değişen kişiselleştirilebilir jant seçenekleri bulunuyor.



Motor seçenekleri



Polo Türkiye’de 3 silindirli iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor: 1.0 MPI 80 PS ve 1.0 TSI 95 PS. Sadece Impression donanım seviyesiyle satışa sunulan 1.0 MPI seçeneğinde motor, 80 PS güç ve 93 Nm maksimum tork sağlarken, 5 ileri manuel vitesli bir şanzıman ile eşleştirilmiş. Polo'nun turboşarjlı direkt enjeksiyonlu 1.0 TSI seçeneğinde ise 95 PS güç çıkış ve 175 Nm tork sunuluyor. Çevik olduğu kadar verimli de olan bu motor Life donanım paketiyle 5 ileri manuel şanzımanla sunulurken, alternatif olarak 7 ileri DSG ile Life ve Style donanım paketleriyle kombine edilebiliyor.