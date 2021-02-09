Yeni polemik! 'Kaburga kemiklerime ne olmuş'

Ünlü model Özge Ulusoy, önceki gün Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı.
Bir dönem Ulusoy’un göbek deliği ve ayak parmakları sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok esprili yoruma maruz kalmıştı. Ünlü model, yeni pozunda bunlara gönderme yaparak şu notu yazdı: “Ayak parmaklarım ve göbek deliğimden sonra yeni polemik başlatıyorum: Kaburga kemiklerime ne olmuş? Görenler gözlerine inanamadı...”
Ünlü mankenin esprili gönderisi kısa sürede 32 binden fazla beğeni aldı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle filtre uygulamaları üzerinden çektiği esprili karelerle takipçilerinin beğenisini de kazanan Özge Ulusoy, yaz tatili sırasında yaşadığı talihsiz bir kazayı takipçileriyle paylaşmıştı.
AYAK PARMAKLARI OLAY OLDU
Düşme sonucu ayak parmaklarından birkaçı burkulan ve moraran Ulusoy bu görüntüyü fotoğrafladı ve üzerine de “Bu arada dünyanın en güzel ayaklarına nazar değdirdiniz! Düştüm, hale bakın… Yampirikler hasta, ona rağmen 40 dk. bisiklet 40 dk. fitness yapıldı” notunu düştü.
"YAMPİRİKLERİ TANIMAMIŞSINIZ"
Özge Ulusoy bu paylaşımının ardından gelen geçmiş olsun mesajlarına dönüş yapmayı da ihmal etmedi ve yeni bir fotoğraf karesinin üzerine “Geziyor bebişsu, iyi olacak tüm mesajlar için teşekkürler… Bu arada serçe kırık diyen çok olmuş ki bu beni üzer! Bu demek ki yampirikleri tanımamışsınız onlar zaten öyle şekilsizdi” yazdı.
"PAYLAŞIMLARIMA ASLA İNANMIYOR"
Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
Tatlış bir hesap var benim yemek paylaşımlarıma asla inanmıyor ve her seferinde bununla ilgili bir paylaşım yapıyor. Kendisine buradan cevap vereyim; Haftada 5-7 gün, 2 saatin üzerinde antrenman yapıyorum. Cardio hayatımın büyük bir parçası… Hafta içi 2 öğün protein ağırlıklı besleniyorum, hafta sonları da kendime full izin veriyorum.