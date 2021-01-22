Yeni Peugeot 208 ile 50 bini geçecek!

Peugeot yeni 208 ürün gamını benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuldu. BlueHDi 130hp, PureTech 100 ve 130hp ile sunulan sekiz vitesli EAT8 tam otomatik şanzıman bu sınıfta önemli bir donanım olarak dikkat çekiyor. Benzinli motor cephesinde üç farklı güç alternatifiyle 3 silindirli 1,2 litre hacimli Puretech motor devreye giriyor: PureTech 75 S&S MT5, PureTech 100 S&S EAT8, PureTech 130 S&S EAT8. Dizel cephesinde ise 4 silindirli 1,5 litre hacimli BlueHDi 130 S&S EAT8 tam otomatik şanzıman mevcut.

Eskisinden büyük ve geniş



Bir önceki 208 ile kıyaslandığında; daha uzun, geniş, alçak ve daha uzun aks mesafesine sahip olan yeni nesil yalın ve dinamik yüzeyleriyle sportif bir duruş sergiliyor. Sportif görünümün altını çizmek için köşeyi tamamen kaplayan aslan pençeli arka stop lambası arka çamurluk ağızı ile aynı hizada bulunuyor. GT Line ve GT versiyonlarında parlak siyah çamurluk çerçeveleri devreye giriyor. Söz konusu premium versiyonlarda 17 inç jantlar için aerodinamik etkiyi artıran ve tüketimi düşüren eklentiler sunuluyor. Tıpkı SUV 2008, 3008 ve 5008/508 modellerinde olduğu gibi yeni 208'in de arka kısmında 3 parçalı aslan pençesine sahip stop lambalarının arasını bagaj kapağını boydan boya kaplayan parlak siyah bir bagaj bandı dolduruyor. Donanım versiyonuna bağlı olarak arka tamponun altında parlak siyah bir tampon eklentisi ve yine motor seçeneğine bağlı olarak krom çift egzoz çıkışı sunuluyor.



Teknolojik özellikler arttı



EAT8 ile sunulan Dur&Kalk fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) öndeki aracı belirlenen bir mesafeden takip etme olanağı sunuyor. Dur&Kalk fonksiyonu kullanılan sürüşlerde durma süresinin 3 saniyenin altında olması halinde motoru yeniden çalıştırma fonksiyonu otomatik çalışıyor ve araç kendi gaza basarak yolculuğa devam edilmesini sağlıyor. Aksi durumlarda gaz pedalına veya direksiyon kolonundaki düğmeye basarak yeniden çalıştırma ve seyir gerçekleştirilebiliyor. Fonksiyon 0 km/s’den itibaren kullanılabiliyor. Şerit Konumlandırma Yardımcısı (Dur&Kalk fonksiyonlu Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi (ACC) ile sunuluyor) ile sürücü şerit içindeki konumunu spesifik olarak seçebiliyor. 5 km/s ile 140 km/s arasında çalışan, gündüz ve gece sürüşlerinde yayaları ve bisikletlileri de algılayan Otomatik Acil Durum Fren Yardımcısı olası bir çarpışma riski konusunda sürücüyü uyarıyor. Aktif Şerit Takip Asistanı 65 km/s ve üzerindeki hızlarda aracı şeritte tutmak için direksiyon müdahalesinde bulunuyor. Sürücü Dikkat Dağınıklığı Algılama Sistemi 65 km/s ve üzerindeki uzun süreli sürüşlerde direksiyon hareketlerinden çıkarttığı analizlerden sürücünün algısının açık olup olmadığını takip ediyor



Hedef 50 bin üstüne çıkmak



Aracın İstanbul Boğazı’nda bir gemide yapılan tanıtımında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç 2020’de 36.589’u binek, 7.085’i hafif ticari olmak üzere toplam 43.674 adet araç satışı gerçekleştirerek yüzde 5,7 pazar payı elde ettiklerini söyledi. 25.960 adetlik SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri olduklarını kaydeden Anaç bu yıl pazarı minimum 700 bin adetlerde öngördüklerini vurguladı. Bu yıl yaklaşık yüzde 8 pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Anaç yılın 2. Yarısında elektrikli bir Peugeot modeli konusunda sürpriz yapabileceklerini belirtti. Anaç bu yıl satışlarının yüzde 20’sinin hafif ticari modellerden oluşmasını öngördüklerini de sözlerine ekledi.