Yeni parti kuruluyor! Tarih verdiler

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) ayrılanların oluşturduğu Milli Yol Hareketi'nin sözcüsü Remzi Çayır, kasım ayında Ankara'da yapacakları toplantıda karar çıktığında partileşeceklerini, bunun için Ankara'da 5 katlı bir bina da tuttuklarını söyledi.

BBP'den ayrılanların oluşturduğu Milli Yol Hareketi, Kahramanmaraş 'ta düzenlediği bir programla halkla buluştu. Bir düğün salonunda geçekleşen programda konuşan Milli Yol Hareketi'nin sözcüsü Remzi Çayır, mevcut sistemin değişmesi, herkese hesap verebilen, adalete güvenin olduğu bir sistemin gelmesi gerektiğini söyledi. Ülke yönetiminin de şeffaf olması gerektiğini ifade eden Çayır, "İlk hesap veren parti bizim parti olacak. İnternet sitesinde para nereden gelmiş, nereye harcanmış hepsini tek tek oraya yazacağız ki halkımız da bilsin. Hesap vermeyen bir yönetim olur mu? Allah'ın izniyle biz, alnımız açık, heybelerimiz dolu yola çıktık. Sizlerden dua, destek istiyoruz. Allah nasip ederse kasım ayı içerisinde arkadaşlarımızı Ankara 'da toplayacağız. Sonra, partileşme kararı çıktığında da partileşeceğiz. Şu an Ankara'da 5 katlı yer tuttuk" dedi.

YAZICIOĞLU'NUN YOLCULUĞUNU TAMAMLAMAK ÜZERİMİZE FARZ"

Bugüne kadar 60'ın üzerinde il gezdiklerini ve gittikleri yerde büyük bir teveccühle karşılaştıklarını ifade eden Remzi Çayır, şöyle devam etti: