Yeni parti kuruluyor! Adı ve genel başkanı...

Yeni parti iddiası Ankara'nın gündemine bomba gibi düştü. İddia ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni kurulacak partinin adının 'Halk Parti' olacağı ve genel başkanının ise Deniz Baykal'ın kızı olacağı iddia edildi.

Hürriyet'ten Yalçın Bayer, Ankara kulislerine bomba gibi düşen yeni parti kurulacak iddiasıyla ilgili detayları köşesine taşıdı. Bayer, "Dün iki cümle bahsettiğimiz, adını vermediğimiz‚ ‘Antalya kökenli parti’ hikâyesi bir anda ortalığa düştü. ‘Heyecan’ ötesinde ‘kızgınlık’ da yarattı. İttifakın lokomotifi CHP, nereye gidiyor, ne yapıyor soruları öne çıkmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Bayer'in ilgili yazısı şu şekilde:

Peşinen söyleyelim: Kemal Kılıçdaroğlu ittifak konusunda doğru şeyler yapıyor. İYİ Parti ve SP’yi ana gövdeden koparttırmıyor. Yeni partileri kanatları altına almak istiyor.

İktidar ise başka bir yöne gidiyor ama Kılıçdaroğlu, başta rejim olmak üzere partiyi batıdan koparmak istemiyor.

Bir siyasal araştırmacı ile konuşurken, “Bu konuda bir şey söylemeden önce Kırgısiztan’da neler olduğunu dikkatle izlemek lazım” diyor.

Rusya, Suriye ’de gücünü ortaya koyuyor; Azerbaycan -Ermeni ilişkilerinde de iki ülkeyi ‘terbiye’ ediyor.

Akdeniz’de ‘bayrak’ sallamamıza karşı bütün güçler karşımıza dikilmek isteniyor.

Kıbrıs’taki başkanlık seçimini Mustafa Akıncı yeniden kazanırsa? Bunun cevabı henüz yok.

CHP’DEN KOPUŞLAR

Asıl vurgulamak istediğimiz, CHP seçmenden küçük kopuşlara dikkat çekmek. ‘Seçmen yapısındaki bu olumsuz kopuşu’ değerlendirmek gerekiyor. Kılıçdaroğlu’nu yakından tanıyanlar diyor ki: “Partide barış yaparak herkesi büyük bir amacın şemsiyesi altında niye toplamıyor?”

İttifaka ödün veriyor gibi görünüyor ama duyarlı kesimin Cumhuriyet ve Atatürk hassasiyeti, temel ilkelerden uzaklaşılıyor gibi bir tablonun ortaya çıkması sorun. Bazı şeyler de “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ile olmuyor.

Kemal Bey, partide ‘başkaldıranları’ uzlaşmaya çağırmadığı için tepkiler daha büyüyor. Kopuşlar ve çekilmeler dikkat çekiyor. İYİ Parti’ye gösterilen ‘sıcaklık’ parti içi muhaliflerine gösterilmiyor.

CHP’deki tahribatın farkında olan siyasal araştırmacıların “Kazan kaynıyor” diye alarm mı vermesi lazım!

Parti içi barışın sağlanması gerektiği vurgulanmıyor. Muhalefetin saldırısı ve baskısına direnemiyor. CHP savunulmuyor, aksine parti içinde ağır eleştirilerin tonu daha da artıyor.

CHP aşındırılıyor. CHP savruluyor.

VE HALK PARTİ

İktidar kanadında CHP’nin Kemalist kanadı gıdıklanıyor, ağır eleştiriler yapılıyor. Kemal Bey’in etrafında ‘adam’ kalmadı, nasıl bir genel başkan olduğu sorgulanmaya başladı.

CHP’den yeni bir parti mi doğdurulmak isteniyor? Evet, dışarıda ‘üflenen’lere göre böyle.

İsmi ‘Halk Parti’ olacakmış...

Baykal’ın kızı da genel başkan olacakmış.

En önemlisi, dışarda Baykal’ın bir görüşü ve beyanı geçmiyor.

Muharrem İnce de gelebilir mi?

CHP’nin ‘ağır’ bir abisi “Baykal’ın bir beyanı yoksa bu işin bir ciddiyeti olamaz” diyor.

Özet mi: Bu bir ittifak partisi olabilir, arkasında şimdiden ‘kontenjan’ hesabı vardır.