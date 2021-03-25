Yeni nesil BMW iDrive daha akıllı olacak!

Yeni nesil BMW iDrive ilk olarak BMW iX ve BMW i4 modelleriyle birlikte sunulacak. İlk kez 20 yıl önce otomotiv sektöründe radikal bir fikir olarak bilgi eğlence sistemini dönüştüren BMW iDrive, şimdi sekizinci nesline kavuştu.Geçen yıl BMW iX modeliyle birlikte ön gösterimi yapılan Yeni BMW iDrive, sürücü ve otomobil arasındaki etkileşimi artırıyor. Yeni nesil bilgi eğlence sisteminin entegre olduğu BMW Kavisli Ekran, 12,3 inçlik bilgi ekranı ile 14,9 inçlik kontrol ekranını bir araya getiriyor.

Kişisel asistan ile diyalog



Yeni nesil BMW iDrive, BMW Akıllı Kişisel Asistan için ek özellikler getirecek. Kullanıcılar BMW Akıllı Kişisel Asistan'a seçtikleri bir isim tanımlayabilirken, daha sonra bunu bir komut olarak da kullanabiliyorlar.Asistanın ayrıca farklı boyutlarda ve parlaklık seviyelerinde ışık kürelerinden oluşan yeni bir “yüzü” var. Bu “yüz” farklı duyguları ve ruh hallerini sözlü olmayan, insan benzeri bir şekilde ifade edebilen güvenilir ve çekici bir auraya sahip.Yeni “Modlarım” özelliği, sürücünün kişisel tercihlerine göre tasarlanmış her şeyi kapsayan bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. “Modlarım”, görmeden işitmeye ve dokunmaya kadar birçok duyuyu algılayabiliyor. Sesli komutla veya orta konsoldaki özel bir düğme kullanılarak çok kolay bir şekilde kontrol edilebiliyor.