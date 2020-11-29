Yeni MTV zammı ve 2021 MTV hesaplama! 2021 MTV ne kadar oldu? 2021 MTV nasıl hesaplanır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'te yayımlandı. Yayımlanan karar ile 1 Ocak itibarı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücretlerine gelecek zamda belli oldu. Peki, 2021 MTV ne kadar oldu? 2021 MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte 2021 MTV zamları ve MTV hesaplama...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete 'te yayımlandı. Tebliğde, yeniden değerleme oranı 2020 yılı için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Buna göre, başta Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) olmak üzere, harçlar, cezalar ve vergilere de zam geldi. Yayımlanan karar ile 1 Ocak itibarı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücretleri zamlı olarak tahsil edilecek. Peki, 2021 MTV ne kadar oldu? 2021 MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte 2021 MTV zamları ve MTV hesaplama...

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücretlerine gelecek zam açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yeniden değerleme oranı 2020 yılı için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 1 Ocak itibarı ileücretlerine gelecekaçıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete 'te yayımlandı. Tebliğde,olarak tespit edildi.

Yeniden değerleme oranı (YDO) olarak kabul edilen bu oran, yıl başından itibaren diğer vergilerde olacağı gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) de değişikliğe neden olacak.

Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimlerine bakıldığında, 2018 yılında sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 bin TL'nin altında olanlar artık bin 51 TL yıllık MTV ödeyecek.

Yine 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri yeni yılda bin 831 TL yıllık MTV ödeyecek.Aynı gruba giren fakat vergisiz fiyatı 56 bin 519 TL ile 99 bin 72 TL aralığında olan araçların MTV'si ise yıl başında itibaren 2 bin 14 TL olacak.

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtalarda, MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor.

2021 MTV ÜCRETLERİ

01.01.2018 öncesi tescil 1-3 yaş / 0-1300 cc

2019 MTV: 861 TL

2020 MTV: 964 TL

2021 MTV: 1051 TL

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 TL

2020 MTV: 1678 TL

2021 MTV: 1830 TL

01.01.2018 öncesi tescil 1-3 yaş /1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 TL

2020 MTV: 2964 TL

2021 MTV: 3234 TL

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 TL

2020 MTV: 4670 TL

2021 MTV: 5095 TL

01.01.2018 öncesi tescil 4-6 yaş/ 0-1300 cc

2019 MTV: 600 TL

2020 MTV: 672 TL

2021 MTV: 733 TL

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 TL

2020 MTV: 1258 TL

2021 MTV: 1372 TL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL 4-6 yaş 1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 TL

2020 MTV: 2316 TL

2021 MTV: 2526 TL

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 TL

2020 MTV: 3596 TL

2021 MTV: 3923 TL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL 7-11 yaş 0-1300 cc

2019 MTV: 336 TL

2020 MTV: 376 TL

2021 MTV: 410 TL

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 TL

2020 MTV: 730 TL

2021 MTV: 796 TL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL 7-11 yaş 1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 TL

2020 MTV: 1364 TL

2021 MTV: 1488 TL

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 TL

2020 MTV: 2114 TL

2021 MTV: 2306 TL

2021 TAŞIT DEĞERLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi.

1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 51 bin 800 lirayı aşmayanlar, 90 bin 800 lirayı aşmayanlar ve 90 bin 800 lirayı aşanlar

1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi.

1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak

01.01.2018 SONRASI TESCİL 1-3 yaş 0-1300 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1051 lira

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

2020 MTV: 1059 lira

2021 MTV: 1155 lira

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

2020 MTV: 1156 lira

2021 MTV: 1261 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL 1-3 yaş 1301-1600 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

2020 MTV: 1678 lira

2021 MTV: 1830 lira

1301-1600 cc

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

2020 MTV'si: 1846 lira

2021 MTV: 2014 lira

1301-1600 cc

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

020 MTV'si: 2014 lira

2021 MTV: 2197 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL1-3 yaş 1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2020 MTV: 3260 lira

2021 MTV: 3557 lira

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

2020 MTV: 3557 lira

2021 MTV: 3881 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL 1-3 yaş 1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2020 MTV'si: 5136 lira

2021 MTV: 5603 lira

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

2020 MTV'si: 5603 lira

2021 MTV: 6113 lira

2021 MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN?