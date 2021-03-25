Yeni modellerini “video oyunu“ ile tanıtacak!

Renault Trucks ağır ticari araç sektöründe bir ilk olarak yeni çekici ve kamyonlarını Euro Truck Simulator 2 video oyununda tanıtarak sanal bir sürüş deneyimi sunacak. 2021 T serisinin yenilikleri 6 nisanda tanıtılacak. Dış tasarım, sürüş konumu ve kabin düzeni güncellenecek ve her şey oyunda sanal olarak test edilebilecek. Yeni araçlar, Renault Trucks’ın 2013’te ürün gamında gerçekleştirdiği genel revizyondan bu yana en kapsamlı değişim oluyor. Sürücülerin konforu için araçlarda hem sürüş hem de kabin içi konfor açısından önemli iyileştirmeler yapıldı. Araç verimliliği de iyileştirilerek özellikle ilgili önleyici bakım sözleşmeleri ile yakıt tüketimi ve emisyonlar daha da azaltıldı.

Türkiye’de satışlar artıyor



2020 sonuçlarını dda açıklayan Renault Trucks Avrupa’da 6 ton üzeri araç pazarında yüzde 8,5’lik pazar payını korudu. Global satışları yüzde 16 büyüyen marka Türkiye’de 2019’da 640, 2020’de 1.061 araç sattı. Türkiye pazarında Renault Trucks, yüzde 66’lıkbbir büyümeye imza attı.Türkiye pazarının önemine dikkat çeken Bruno Blin; “Türkiye, çok dinamik bir pazar. Renault Trucks olarak hem satış hem de satış sonrası hizmetlerde güçlü bir ağımız bulunuyor. Pandemi sürecinde Türkiye’de talepler ertelenmediği gibi yüksek oranda satışa döndü” diye konuştu.