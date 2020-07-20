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Yeni moda oldu, onsuz tatile gitmiyorlar! 20 liraya satılıyor...
Sualtı telefon kılıfları, tatil sezonunun açılmasıyla birlikte tatilcilerin en fazla talep ettiği ürünler arasında yer alıyor. Kılıf satıcıları, uygun fiyatı sebebiyle oldukça fazla talep gören kılıf satışlarından memnun olduklarını söyledi.
Tatil mevsiminin açılmasıyla birlikte telefoncuların en fazla sattığı ürünlerin başında su altı telefon kılıfları geliyor.