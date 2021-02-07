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Yeni MINI’ler baharda yola çıkacak!

07 Şubat 2021 Pazar - 12:55 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 12:55

MINI, Yeni MINI 3 Kapı, MINI 5 Kapı ve MINI Cabrio modellerini kapsamlı olarak yeniledi.


Yeni MINI ailesi 2021 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’ye gelecek.
MINI ailesi, MINI'nin tasarım özelliklerini daha belirgin ve modern bir hale getirdi. . Sis farlarının yerini alan dikey hava girişleri aracın sportif görünümünü kuvvetlendirirken, tamponda yer alan plakalık ise gövdeyle aynı renge sahip olacak şekilde uyum içinde tasarlandı.

 
Yenilenen adaptif süspansiyon opsiyonel olarak ilk defa MINI Hatcback modellerinde yerini alırken, ikonikleşen go-kart hissini yeniden tanımlanıyor. Sportif ve aynı zamanda konforlu bir sürüş deneyimi için önemli ölçüde geliştirilen süspansiyon sistemi, sürüş durumuna ve yol koşullarına bağlı olarak sönümleme kuvvetini yüzde 50'ye kadar azaltabiliyor.
 
 
Yeni MINI 3 kapı, MINI 5 kapı ve MINI Cabrio’nun işletim sistemi, otomobil işlevlerini, ses ayarlarını ve eller serbest telefon sistemini son teknoloji grafik ekranında kullanabilmek için yenilendi. Arzu edilen menü öğeleri "canlı widget'lar" olarak görüntülenebilirken, dokunmatik ekranın kaydırılmasıyla da kolaylıkla seçilebilecek.

 

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