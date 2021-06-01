01 Haziran 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.432 0.81 EURO 10,4330 0.44
USD 8,5250 0.39 ALTIN 520,870 0.05 USD 8,5250 0.39 ALTIN 521,170 0.11 USD 8,5250 0.39 ALTIN 521,590 0.19 USD 8,5250 0.39 ALTIN 521,170 0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yeni MINI Cabrio elektrikleniyor

01 Haziran 2021 Salı - 19:11 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 19:11

MINI, MINI ELECTRIC’ten sonra ikinci tamamen elektrikli modelini 2025 yılında tanıtmayı planlıyor.


2030 yılında tüm modellerinin tamamen elektrikli olacağını açıklayan MINI, gelecekteki model skalası için çizdiği rotanın merkezine elektrifikasyon stratejisini koymakta.  Bu stratejinin ilk adımını ülkemizde de satılan,  Ocak-Eylül 2020 döneminde en çok satılan tamamen elektrikli otomobil olma başarısını gösteren MINI ELECTRIC ile atan marka  ikinci adımını  Cabrio ile atmayı planlıyor.  
 
2.yarıda geliyor 
Premium küçük sınıfta tek üstü açık dört koltuklu model olan MINI Cabrio’nun başarısını devam ettirmeyi hedefleyen MINI, yeni nesil tamamen elektrikli MINI Cabrio’yu 2025 yılında tanıtmayı planlıyor.MINI geçtiğimiz aylarda MINI 3 Kapı, MINI 5 Kapı ve MINI Cabrio modellerini kapsamlı olarak yenilemişti.Yeni MINI ailesi 2021 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’ye ithal edilecek. 
 

ETİKETLER

Mini MINI ELECTRIC elektrik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.