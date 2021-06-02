Yeni MINI Cabrio elektrikleniyor!

2030 yılında tüm modellerinin tamamen elektrikli olacağını açıklayan MINI, gelecekteki model skalası için çizdiği rotanın merkezine elektrifikasyon stratejisini koymakta. Bu stratejinin ilk adımını ülkemizde de satılan, Ocak-Eylül 2020 döneminde en çok satılan tamamen elektrikli otomobil olma başarısını gösteren MINI ELECTRIC ile atan marka ikinci adımını Cabrio ile atmayı planlıyor.

2.yarıda geliyor



Premium küçük sınıfta tek üstü açık dört koltuklu model olan MINI Cabrio’nun başarısını devam ettirmeyi hedefleyen MINI, yeni nesil tamamen elektrikli MINI Cabrio’yu 2025 yılında tanıtmayı planlıyor.

MINI geçtiğimiz aylarda MINI 3 Kapı, MINI 5 Kapı ve MINI Cabrio modellerini kapsamlı olarak yenilemişti.Yeni MINI ailesi 2021 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’ye ithal edilecek.