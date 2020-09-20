Yeni mesai saatleri 2020 belli oldu! İstanbul'da mesai saatleri nasıl oldu?

İstanbul’da mesai saatleri değişti. Ankara, İzmir ve Yalova'nın ardından kademeli mesai saati uygulaması İstanbul’da da başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan yeni mesai saatleri ile ilgili açıklamada, "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak." İfadelerini kullanarak, söz konusu kararın yalnızca kamuyu değil özel sektörü de kapsadığını belirtti. İşte İstanbul’da mesai saatleri hakkında merak edilenler…

İstanbul'da kademeli mesai saatleri düzenlemesi hayata geçti. Koronavirüs salgında artan vaka sayılarının önüne geçmek, özellikle toplu ulaşım araçlarında belirli saatlerde yaşanan yoğunluğu azaltılmak için Ankara, Yalova, ve İzmir’den sonra İstanbul’da kademeli mesai saati düzenlemesine geçti. İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yeni mesai saati açıklaması…

İSTANBUL’DA KADEMELİ MESAİ SAATLERİ NASIL OLDU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf, okul öncesi (ana sınıfı) ve özel eğitim okullarının da ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin, 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da ders başı yapacaklarını belirterek, ikinci haftadan itibaren ise öğrencilerin saat 09.30'da derse başlayacaklarını hatırlatarak, valilikte düzenlenen toplantıda, kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili yapılan çalışmaları ve alınan kararları açıkladı.

İstanbul'da, haziran sonu itibarıyla toplam 5 milyon 225 bin 983 çalışanın bulunduğunu dile getiren Yerlikaya, "Büyükşehir İETT verilerine göre, pandemi öncesinde ulaşımda günlük yolcu sayımız, yaklaşık 7,6 milyon bugün bu sayının 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz. İstanbul'da hepimizin bildiği gibi toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı, iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07.00 ile 09.00, ikincisi de akşam 17.00 - 20.00 saatleri arası. Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde (yani pik saatlerde) hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında, salgın riskinden korumak." diye konuştu.

Yerlikaya, dün yapılan İl Pandemi Kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için, sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varıldığını aktardı.

Kamudaki mesai saatlerini paylaşan Yerlikaya, resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf, okul öncesi (ana sınıfı) ve özel eğitim okullarının da ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin, 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da ders başı yapacaklarını belirterek, ikinci haftadan itibaren öğrencilerin saat 09.30'da derse başlayacaklarını kaydetti.

İSTANBUL'DA MESAİ SAATLERİ

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usullerine geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır." dedi.

Vali Yerlikaya, "28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz 08.00 ve 16.30'da, sağlık teşkilatımız 08.30-16.30'da mesaiye başlayacak." dedi.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri 08.00 ve 16.30'da

Sağlık teşkilatı 08.30-16.30'da

Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları da 09.00 ve 16.30'da mesai yapacak.