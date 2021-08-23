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Yeni memur maaşları ne kadar? Memur maaşları tablosu!

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 16:39 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 16:39

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memur zam oranını açıkladı. 2022 ilk 6 ayında % 5 ve enflasyon farkı, ikinci 6 ayında % 7 en yüzde 12’lik artış söz konusu oldu. 2023’ün ilk 6 ayında % 8, ikinci 6 ayında ise % 6 olmak üzere yüzde 14’lük artış kararı alındı. Peki, buna göre yeni memur maaşları ne kadar? Memur maaşları tablosu…


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos’taki ilk toplantıyla resmi olarak başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sona erdi. Hükümet 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 6, 2023’ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ile enflasyon farkı teklifinde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son rakamları açıkladı. Peki, yeni memur maaşları ne kadar oldu?

Yeni memur maaşları 

 

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