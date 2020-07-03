Yeni memur maaşları! Memur zammı ne kadar oldu? Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? 2020 yılı memur maaş zam oranları

Haziran enflasyon oranının belli olmasının ardından maaş hesapları şimdiden yapılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre milyonlarca çalışanın, memurun ve emeklinin temmuz ayı zamları da belli oldu. Peki, Memur zammı ne kadar oldu? Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? Memur maaşları ne kadar oldu? Kim ne kadar maaş alacak? 2020 yılı memur maaş zam oranları...

Tüketici fiyat endeksi milyonlarca çalışanın, memur un ve emeklinin temmuz ayı zamlarının etkilendiği ve belirlendiği en önemli göstergelerden biri. Bu çerçevede 2020 yılının ilk 6 ayında tüketici fiyat endeksi artışı önem taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Beklentinin üzerinde gelen rakamlar memur ve memur emeklisinin maaşlarını da belirledi. Haziran enflasyon oranının belli olmasının ardından maaş hesapları şimdiden yapılmaya başlandı. Peki, Memur zammı ne kadar oldu? Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? Memur maaşları ne kadar oldu? Kim ne kadar maaş alacak? 2020 yılı memur maaş zam oranları...

MEMURUN TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU

Memurun temmuz zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,74 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,13, Yİ-ÜFE yüzde 0,69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6,17 arttı.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Tüketici fiyat endeksi milyonlarca çalışanın, memurun ve emeklinin temmuz ayı zamlarının etkilendiği ve belirlendiği en önemli göstergelerden biri. Bu çerçevede 2020 yılının ilk 6 ayında tüketici fiyat endeksi artışı yüzde 5, 75 oldu.

Memurlar, sözleşmeli memurlar ve memur emeklileri ise yılın ilk yarısında yüzde 4 zam almışlardı. Temmuz ayındaki zam oranı da Toplu Sözleşmeye göre yüzde 4.

MEMURA ENFLASYON FARKI NE KADAR VERİLECEK?

Enflasyon verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi yüzde 5, 75 arttı buna ek olarak memurlar 1, 75 puan zam alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

YENİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

EN SON EN KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.