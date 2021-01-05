Yeni memur maaşları 2021 belli oldu! Memur maaş zammı ne kadar, maaş hesaplama…

Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Emekli maaşlar belli olunca memurların maaş hesapla hakkında yaptıkları aramalar da arttı. "Memur maaş hesaplama nasıl yapılır? Memur maaşları ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Yüzde 4.33’lük enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 7.33 oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak’ta alacak.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Enflasyon oranından kaynaklı olarak kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu.