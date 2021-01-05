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Yeni memur maaşları 2021 belli oldu! Memur maaş zammı ne kadar, maaş hesaplama…

05 Ocak 2021 Salı - 13:28 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 13:28

Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Emekli maaşlar belli olunca memurların maaş hesapla hakkında yaptıkları aramalar da arttı. "Memur maaş hesaplama nasıl yapılır? Memur maaşları ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Yüzde 4.33’lük enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 7.33 oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak’ta alacak.


2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Enflasyon oranından kaynaklı olarak kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.  En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur  emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel  müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin  866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu.

2021 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)

UNVANLAR

DRC.

NET GÖREV AYLIĞI (*)

2020 Temmuz

2021 Ocak

GENEL MÜDÜR

 1/4

13.851

14.917

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

 1/4

7.281

7.862

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

9/1

4.490

4.866

ÖĞRETMEN

 1/4

5.615

6.074

KAYMAKAM 1. Sınıf

1/4

12.693

13.671

BAŞKOMİSER

3/1

7.277

7.858

POLİS MEMURU

8/1

6.369

6.883

UZ. DOKTOR

 1/4

8.656

9.337

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

5/1

5.447

5.893

MÜHENDİS

 1/4

7.433

8.025

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

11/1

4.673

5.063

PROFESÖR

 1/4

11.957

12.881

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

 7/1

7.056

7.621

VAİZ

 1/4

5.836

6.311

AVUKAT

 1/4

7.096

7.663

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

 

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