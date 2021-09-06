Yeni Megane artık elektrikli oluyor!

Renault, bugüne kadar satılan 400 bin araç ve kat edilen 10 milyar “e-kilometre” ile 10 yılı aşkın uzmanlığını Yeni Megane E-TECH’e aktardı. İttifak tarafından geliştirilen CMF-EV platformu ile oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Markanın yeni logosunu taşıyan model, Renault’nun dönüşümünü simgeliyor. Avrupa’nın önde gelen elektrikli araç merkezi ElectriCity üretimi olan araç, Nesil 2.0 elektrikli araçların ilki olma özelliğini taşıyor. Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Ön siparişe açılan Yeni Megane E-TECH, Avrupa’da 2022’nin Şubat ayında siparişe başlayıp Mart ayında satışa sunulacak.

Elektriklinin GTI'si



Yeni Megane E-TECH Electric, yeni elektrikli araç dünyasının bir simgesi. Araç buna bağlı olarak, aracın yeni deneyimler sunabilmesi için geliştirilen ileri teknoloji ürünü yazılım ve donanımlarla optimize edilmiş bağlanabilirlik çözümlerini içeren kapsamlı bir ekosistemin parçası olarak sunuluyor.

Renault Grubu CEO’su Luca de MEO, “Yeni Megane, Renault’nun yaklaşık 10 yıl önce başlattığı elektrikli devrimi temsil ediyor. Verimlilik ve sürüş keyfinden hiçbir ödün vermeyen model, elektrikli araç teknolojisini ulaşılabilir kılarak demokratikleştiriyor. Yeni Megane, elektrikli araçların GTI’ı olarak hayal edilip ortaya çıktı” dedi.



Elektrikli araç performansı



Yeni Megane E-TECH Electric, üst versiyonda 160 kW güç ve 300 Nm tork üreten ve dört seviyeli rejeneratif fren işlevi ile verimliliği destekleyen elektromotoruyla elektrikli araç sürme keyfini tamamen yeni bir zirveye taşıyor. Elektrik tahrikli senkron motor (EESM), Renault Grubu ve ortaklık tarafından son on yıldır kullanılıyor ve gelecekte de hizmet etmeye devam edecek. Sabit mıknatıslı motora kıyasla daha fazla güç üretiyor ve toprak metalleri içermediği için büyük ölçekli üretimin çevresel etkisini ve maliyetini azaltıyor.

Optimize edilmiş tasarımı sayesinde kompakt bir yapıya sahip olan motor daha yüksek güç ve tork üretimine karşın 145 kg ile ZOE’nin motoruna kıyasla %10 daha hafif. 96 kW (130 hp) güç ve 250 Nm tork ile 160 kW (218 hp) güç ve 300 Nm tork olmak üzere iki farklı güç seviyesi bulunuyor. Pürüzsüz ve dinamik anlık hızlanma performansıyla elektrikli otomobil sürüşünün tüm zevklerini yaşatan yeni Megane E-TECH Electric 0'dan 100 km/s’ye sadece 7,4 saniyede ulaşıyor.