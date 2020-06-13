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Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

13 Haziran 2020 Cumartesi - 17:25 | Son Güncelleme : 13 06 2020 - 17:25

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle 87 gündür oynanmayan Süper Lig'te futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Süper Lig'deki son 8 maçının 5'ini sahasında oynayacak Malatya ekibi, bu karşılaşmaları kazanarak kümede kalmanın hesaplarını yapıyor. Sezon başından bu yana bekleneni veremeyen ve hayal kırıklığı yaratan Kasımpaşa ise ligin erteleme süresi öncesinde çıktığı 4 maçta mağlubiyet yüzü görmemişti. Peki, Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının detayları...


Virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'te maçlar kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ile ilgili detaylar...
 
YENİ MALATYASPOR 11 MAÇTIR KAZANAMIYOR
 
Süper Lig'in 27. haftasıönemli maçlara sahne olacak.  Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor uzun aradından ardından ilk başlangıcı iyi yapmak istiyor.Yeni Malatyaspor, corona virüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası kalan 8 maçının sahasında oynayacağı 5'inden en iyi sonuçlarla ayrılıp, küme düşmemenin hesabını yapıyor. 8 müsabakanın 5'ini sahasında oynayacak sarı-siyahlılar, bu maçları kazanarak ligde kalmayı amaçlıyor. 
 
Süper Lig'de son galibiyetini, 15. haftada Beşiktaş'a karşı deplasmanda 2-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, ardından çıktığı 11 mücadelede ise 3 puan elde edemedi.
 
Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (0-2), Medipol Başakşehir (1-4), Aytemiz Alanyaspor (1-2), MKE Ankaragücü (0-1), Galatasaray (0-1), Fraport TAV Antalyaspor (1-2), Yukatel Denizlispor (0-2), Trabzonspor (1-3) ve Hes Kablo Kayserispor'a (1-2) yenildi.
 
KASIMPAŞA SON 4 MAÇTA MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ
 
Sezon başından bu yana bekleneni veremeyen ve hayal kırıklığı yaratan Kasımpaşa ise ligin erteleme süresi öncesinde çıktığı 4 maçta mağlubiyet yüzü görmemişti. 3 galibiyet ve 1 beraberlikle küme düşme hattından çıkan Lacivert- Beyazlılar da yeni dönemde kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor. 
 
YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
 
Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor sahasında Kaşımpaşa'yı konuk edecek. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı saat 21.00'de beINSPORTS 2'den naklen yayınlanacak. 
 
YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER
 
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Robin Yalçın, Bifouma, Donald, Gökhan, Umut
 
Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Sarljia, Meriah, Haddadi, Aytaç, Sadiku, Ndongala, Hajradinovic, Thiam, Koita
 
 
 

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