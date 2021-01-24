Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşılaşacak. Süper Lig'te zirve mücadelesi veren Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenerek puan almak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saati ve kanalı...

Süper Lig'in 21. haftasında maçlar devam ediyor. Yeni Malatya spor Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Yeni Malatyaspor mücadelesinde kazanarak lider Beşiktaş arasındaki puan farkını düşürmek istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saati ve kanalı...

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı 24 Ocak Pazar günü (bugün) saat 16:00'da beIN Sports1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakem ise Bülent Birincioğlu olacak.

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Hadebe, Hafez, Chabake, Zeki, Acquah, Ndayıshımıye, Umut, Kubilay, Adem

Galatasaray: Muslera, Lınnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Arda, Feghouli, Babel

Kırmızı kart cezası bulunan Mbaye Diagne maçta forma giyemeyecek. Younes Belhanda ve Christian Luyindama ile kart ceza sınırında bulunan isimler.

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MÜCADELESİ

Galatasaray Süper Lig'de son oynadığı Yukatel Denizlispor maçından 6-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in çıkıştaki takımlarından olan Yeni Malatyaspor, ligdeki son iki maçından galip ayrıldı. Evinde Çaykur Rizespor 'u 4-1, deplasmanda Atakaş Hatayspor 'u 2-1 yenen Malatya ekibi, ligde 19. haftayı 27 puanla 9. sırada tamamladı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile son olarak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten, uzatmalarda 1-1'lik eşitlikle devam eden çekişmeli karşılaşmayı takımımız penaltılar sonucunda 7-8 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray ve Yeni Malatyaspor'un karşı karşıya geldiği 9 müsabakada takımımız dört galibiyet, rakip takım iki galibiyet elde etti. Malatya'da oynanan 5 maçta ise Galatasaray'ın bir, rakip takımın iki galibiyeti bulunuyor.