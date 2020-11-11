Yeni MacBook Pro tanıtıldı: Apple M1 işlemci ile geliyor

Apple, dün gece gerçekleştirdiği etkinlikte yeni cihazlarını tanıttı. Dikkat çeken ürünlerden biri de Apple M1 işlemciden gücünü alan yeni nesil MacBook Pro oldu. Peki yeni MacBook Pro hangi özelliklere sahip? Türkiye fiyatları nasıl?

Dünyanın en hızlı 5 nm süreciyle üretilen işlemcisine sahip olduğu ifade edilen 13 inç ekran büyüklüğüne sahip yeni MacBook Pro, oldukça iddialı bir ürün. İçerisindeki 8 çekirdekli CPU sayesinde 2.8 kata kadar yüksek performans sunan ürün, grafik tarafında da 5 kata kadar daha hızlı.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre 5 nm Apple M1 işlemcisi, Thunderbolt ve USB 4 desteğine sahip. Peki bu ne anlama geliyor? Bu çip saniyede 11 trilyon işlemi işleyebilen 16 çekirdekli Neural Engine ile geliyor ve dünyanın en hızlı grafik kartına sahip.

Batarya performansu söz konusu olduğunda da dikkat çeken yeni nesil MacBook Pro, diğer nesillere göre en uzun batarya ömrüne sahip. 20 saate kadar batarya ömrü sunan ürün, beraberinde 58.2 watt-saatlik yerleşik lityum polimer pil ve 61 W USB-C Güç Adaptörü ile geliyor.

2 TB’a kadar SSD depolama kapasitesi sunan ürün; aynı zamanda üçlü mikrofon dizilimi, retina ekran ve 8 GB birleşik RAM bellek ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

720p FaceTime HD kameraya sahip olan yeni nesil MacBook Pro'nun ağırlığı ise 1,4 kg.

YENİ NESİL MACBOOK PRO'NUN FİYATI BELLİ OLDU

13 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Apple M1 işlemcisi yeni nesil MacBook Pro modelleri, 14299 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.

(Hürriyet)