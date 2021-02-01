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Yeni Lotus serisi geliyor!

01 Şubat 2021 Pazartesi - 14:28 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 14:28

Lotus markası 100 milyon sterline yeni üretim tesisi kuruyor. Evora, Exige ve Elise için 2021'de üretimin sonlandırılması planlanıyor.


Lotus Cars’ın Norfolk, Hethel'deki üretim tesisinde bu yıl spor model Lotus Type 131'in prototip üretimi başlayacak. Yeni üretim yatırımı, Lotus’un Vision80 stratejisi doğrultusunda yapılacak. Hethel'in tesislerine yapılan 100 milyon sterlin yatırıma eşlik etmek için Lotus, yaklaşık 250 yeni çalışan işe alacak. Bu, hissedarlar Geely ve Etika'nın şirketin mülkiyetini aldığı Eylül 2017'den bu yana Lotus'a katılan 670 çalışana ek olacak. 2021'de Elise, Exige ve Evora modellerinin üretimi duracak. Lotus’un Mühendislik İcra Direktörü Matt Windle "Yeni otomobiller üzerinde çalışan ünlü mühendis, tasarımcı ve teknisyen ekibimiz Elise, Exige ve Evora'nın mirasının son derece farkında. Lotus, son 73 yılda çok sayıda otomotiv efsanesi yarattı ve Evija hiper otomobili ve yeni Type 131 spor otomobille, Hethel'de yeni bir efsane daha yaratılacak” dedi.

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