Yeni lastikle Everest tırmanışı

Pirelli, Cinturato All Season SF2 lastikleri ile dünyada bir ilke imza atarak, standart bir otomobil ile 8.848 metrelik ‘Everesting’ tırmanışı yaptı.

Artvin’deki 1.985 metrelik Genya Dağı’nda gerçekleştirilen tırmanmış 4 saat 20 dakika 25 saniye 42 saliselik bir sürede başarıyla tamamlandı. Türkiye Otomobil Spor ları Federasyonu’nun (TOSFED) denetiminde gerçekleşen, duayen otomotiv gazetecisi ve Autobest Jüri Üyesi Okan Altan, Fiat Motor Sporları’nın resmi pilotu Fatih Kara, Artvin ’de bulunan 1.985 metrelik Atabarı Kayak Merkezi’nin üstündeki Genya Dağı’na tek seferde, 5 kez tekrar yaparak tırmanmayı başardı.

Pirelli Cinturato All Season SF2 lastiklerle donatılan Fiat Egea Cross araçlar, proje kapsamında 8.848 metrelik Everest Dağı’na eşdeğer yükseklikteki rotayı başarı ile tamamladı. Everesting tırmanışının ardından Atabarı’nda düzenlenen ödül töreninde Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, Okan Altan ve Fatih Kara’ya ödüllerini takdim etti.

Artvin yollarında ‘Everesting’

‘Everesting’ tırmanışı için Artvin’de Çoruh nehrinin kıyısından Atabarı Kayak Merkezi’nin üstündeki Genya Zirvesi’ne doğru tam 50 keskin viraja sahip 24 kilometre uzunluğunda bir rota belirlendi. Türkiye’de bir ilk olarak standart otomobille Artvin şehir merkezinden, Genya Dağı’na tırmanış ve iniş sürüşleriyle gerçekleştirilen zorlu dayanıklılık testinde her hava ve zemin koşulunda güvenli sürüş deneyimi sunan Cinturato All Season SF2 dört mevsim lastikler, tek yönü ortalama saatte 49,6 km’lik optimum tırmanma hızıyla test edildi.