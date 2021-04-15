Yeni kriz patlak verdi! ABD ile Rusya...

Rus Sözcü, ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in olası görüşmesine ilişkin ise, "Kısa süre içinde bir Putin-Biden görüşmesi ayarlanması mümkün değil." dedi.

Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Biden'ın Putin'e yaptığı 'önümüzdeki haftalarda görüşme' teklifi yaptığı yönündeki açıklamasına istinaden yöneltilen iki liderin ABD'nin inisiyatifiyle düzenlenecek İklim Zirvesi'nde buluşma ihtimaline ilişkin soruları yanıtladı.

"Hayır, ikili görüşmeyi o kadar hızlı bir şekilde organize edemeyiz. Birincisi, konu henüz analiz aşamasında. İkincisi de, sanırım burada gelecek hafta düzenlenecek İklim Zirvesi'nden bahsediyorsunuz" diyerek Putin-Biden görüşmesinin çok yakın gelecekte gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunun altını çizdi.

ABD YAPTIRIMLARI AÇIKLADI RUSYA'DAN SERT YANIT GELDİ

Rusya'nın 2020 seçimlerine siber saldırı yolu ile etki etmeye çalıştığı iddiası yeni bir boyut kazandı. ABD resmi adımı attı ve Rusya'ya uygulanacak yaptırımları açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü karar sonrası yaptığı açıklamada 'Yaptırımlar iki ülkenin de çıkarlarına ters' dedi.

ABD Başkanı Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Biden yönetiminden yapılan açıklamada, başkanlık seçimlerini etkileme ve siber saldırı girişimi gerekçesiyle Rusya'ya çeşitli yaptırımların da uygulanacağı belirtildi.

Rusya bağlantılı olduğundan şüphelenilen bilgisayar korsanlarının, Aralık 2020'de "SolarWinds" adlı yazılıma ağ ve sistem altyapılarını yöneten bir yazılıma yerleştirdikleri kötü amaçlı kodlarla, aralarında ABD Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının bulunduğu çok sayıda federal kurumun bilgisayar sistemlerine sızdığı ortaya çıkmıştı. ABD yönetimi saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

ABD’li yetkililer geçen ay siber saldırıya ek olarak, herhangi bir kanıt olmamakla birlikte, Rusya Başkanı Vladimir Putin ’in, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesine yardım etmek amacıyla etki operasyonları düzenlenmesine Rus ajanlarına yetki verdiğini iddia etmişti.

Diplomatların sınır dışı edilmesi ve yaptırımlar, ABD'nin SolarWinds bağlantılı siber saldırı girişimi nedeniyle Kremlin’e karşı ilk misilleme hamlesi olma özelliğini taşıyor. ABD'li yetkililer, daha önce "görünen" ve "görünmeyen" karşı eylemlerden oluşacak yaptırımlarla gelecekte benzeri girişimlerin önüne geçilmesi için Rusya’ya net bir mesaj verileceğini ifade etmişti.

ABD Başkanı Biden konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Rusya'nın ABD veya başka ülkelerdeki seçimlere müdahale çabası ve siber saldırı faaliyetleri ABD için sıra dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturuyor.'

ABD'den Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımlar

ABD yönetimi, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Amerikan finansal kuruluşlarının Rus devlet tahvili alımlarını yasaklamak da dahil olmak üzere ülke ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan kararname kapsamında Rusya'nın "saldırgan ve zararlı" faaliyetlerini hedef alan çok sayıda yaptırım kararı alındığı aktarıldı.

Açıklamada, yaptırımlar arasında Rusya'nın devlet borçlarıyla ilgili belirli işlemlere ilişkin yeni yasakların yanı sıra, Rus İstihbarat Servisi'nin ABD'ye karşı kötü niyetli siber eylemler gerçekleştirme çabalarını destekleyen teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımların yer aldığı kaydedildi.

Hazine Bakanlığının açıklamasında, 14 Haziran tarihinden sonra Rusya Merkez Bankası , Rusya Ulusal Varlık Fonu veya Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen tahviller için ABD finans kuruluşlarının birincil piyasaya katılımının genel olarak yasaklanacağı aktarıldı.

ABD'li finans kurumlarının bu üç kuruluşa borç vermesinin engelleneceği belirtilen açıklamada, böylece Ağustos 2019'dan beri yürürlükte olan Rus devlet borcundaki belirli işlemler üzerindeki mevcut yasakların genişletilmiş olacağı aktarıldı.

Açıklamada, Rusya İstihbarat Servisi'nin siber eylemlerini destekleyen 6 teknoloji şirketinin de yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Hazine Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada ise 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışan 16 yayın kuruluşu ve 16 kişiye de yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni yasa dışı ilhakı ve yerel nüfusa yönelik ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili 5 Rus yetkili ile 3 kuruluşun da yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

RUSYA'DAN İLK YANIT

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'nin yaptırım kararına sert tepki gösterdi. Rusya'dan yapılan açıklamada, "ABD’nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek. Yaptırımlara cevap kaçınılmazdır" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü karar sonrası yaptığı açıklamada 'Yaptırımlar iki ülkenin de çıkarlarına ters' dedi.

Açıklamada Putin'in daha önce Biden ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme isteğini dile getirdiği vurgulandı ve 'Ancak Washington'un bu adımı tam ters istikamette ilerlemek istediklerini gözler önüne seriyor' denildi.

Açıklamada bu tip 'düşmanca adımlar'ın iki ülke arasındaki ilişkileri bozacağı vurgulandı.

ABD BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Kararın ardından ABD'nin Moskova Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada 'Büyükelçi ile yapılacak olan görüşme bir hayli sert olacak' ifadesi yer aldı.

PESKOV BU SÖZLERLE UYARMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada ABD’nin Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırım iddialarına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Peskov açıklamasında “Bu tür yaptırım arzularını kınıyoruz, bunları yasa dışı olarak görüyoruz ve kendi çıkarlarımızı en iyi şekilde koruyabilmek için de karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır.” ifadelerine yer vermişti.

ABD geçen ay muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve tutuklanması nedeniyle Rusya’nın bazı üst ve orta düzey bürokratları ile devlet kuruluşlarına yaptırım kararı açıklamıştı.