Yeni kriz patladı! BM'den dünyaya acil durum çağrısı...

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği zirvesinde yaptığı konuşmada, küresel ısınmaya bir kez daha dikkat çekti. Guterres, dünya liderlerinden iklim acil durumu ilan etmelerini talep ederek, Hala dramatik bir acil durumla karşı karşıya olduğumuzu inkar eden var mı? Bu nedenle bugün, dünya çapındaki tüm liderleri, karbon nötrlüğüne ulaşılıncaya kadar ülkelerinde İklim Acil Durumu ilan etmeye çağırıyorum dedi.

GELECEK NESİLLERE BOZULMUŞ BİR GEZEGEN BIRAKIYORUZ

Guterres, koronavirüs salgınının ardından başlatılan ekonomik kurtarma paketlerinin düşük karbonlu bir geleceğe geçişi hızlandırmak için bir fırsat olduğunu söyledi, ancak bunun yeterince hızlı gerçekleşmediği konusunda uyardı. Guterres konuşmasını şu şekilde sürdürdü: