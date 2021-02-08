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Yeni kriz kapıda! AB, Rusya'ya yaptırım sinyali verdi

AA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 1:34 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 1:34

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Rusya'nın AB ile yapıcı diyalog fırsatını değerlendirmek istemediğini belirterek, bundan "sonuç çıkarmak" zorunda kalacaklarını, yaptırımların buna dahil olduğunu kaydetti.


Borrell, 4-6 Şubat'ta Moskova'ya yaptığı ziyaretle ilgili  değerlendirmesine yer verdiği blog yazısında, "endişe verici" AB-Rusya  ilişkilerini görüştüğünü, ilişkilerin Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması ve ona  destek verenlerin gözaltına alındığı protestolardan sonra daha da kötüleştiğini  belirtti.
 
Mart ayında yapılacak AB Zirvesi öncesindeki ziyaretinde hızla kötüye  giden ilişkileri değerlendirmek istediğini aktaran Borrell, şunları kaydetti:
 
"Saldırgan şekilde düzenlenen basın toplantısı ve ziyaretim sırasında  AB ülkelerinden 3 diplomatın sınır dışı edilmesi kararı Rus makamlarının AB ile  daha yapıcı diyalog fırsatını değerlendirmek istemediğini gösteriyor. Beklenmedik  bir şey olmasa da bu durum aynı zamanda Rus stratejik bakış açısı anlamında da  üzüntü verici. AB olarak bundan sonuç çıkarmak, Rusya ile ilişkilerimize  vereceğimiz yönü dikkatlice yansıtmak ve kararlı şekilde birlik içinde ilerlemek  zorunda kalacağız."
 
Lavrov ile gerilim yükseldi
 
Borrell, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin  merkezinde Navalnıy özelinde insan hakları ve temel özgürlükler konuları  bulunduğunu belirterek, "Rus mevkidaşımla görüşmemde Navalnıy'ın acilen ve  koşulsuz salıverilmesini ve kendisine yönelik suikast girişimi hakkında tam ve  tarafsız soruşturma istediğimde zaman zaman gerilim yüksek seviyelere ulaştı."  ifadesini kullandı.
 
Avrupalı diplomatların sınır dışı edilme kararını Lavrov ile  toplantısının sonunda sosyal medyadan öğrendiğini aktaran Borrell, Rusya'nın  uluslararası taahhütlerinden kaynaklanan insan hakları yükümlülüklerine uymasını  istediğini vurguladı.
 
"Yol ayrımındayız"
 
Borrell, AB ile Rusya'nın Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Suriye, Libya  gibi birçok konuda da anlaşamadığını hatırlatarak, şunları ifade etti:
 
"Brüksel'e Rus toplumunun gelişim perspektifi ve Rusya'nın  jeostratejik seçimleri hakkındaki derin endişelerle döndüm. Bakan Lavrov ile  görüşmem ve ziyaret sırasında Rus makamlarının verdiği mesajlar Avrupa ve  Rusya'nın birbirinden uzaklaştığını teyit etti. Görünüşe göre Rusya giderek  Avrupa'dan bağını koparıyor ve demokratik değerlere varoluşsal tehdit olarak  bakıyor. Şimdi bir yol ayrımındayız. Yaptığımız stratejik seçimler 21. yüzyıldaki  uluslararası güç dinamiklerini belirleyecek. Kapalı veya daha özgür toplumlar  temelinde ya daha iş birliği içeren ya da daha kutuplaşan modellere doğru  ilerleyeceğiz."
 
AB Dışişleri Bakanlarının 22 Şubat'taki toplantısında Rusya ile  ilişkileri görüşeceklerini belirten Borrell, "Her zaman olduğu gibi atılacak  adımlara üye ülkeler karar verecek ve bunlar yaptırımları da içerebilir."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Borrell, "Yarın için daha güvenli bir dünya istiyorsak bugün kararlı  şekilde hareket etmeli ve bazı riskleri almaya hazır olmalıyız." ifadesini  kullandı.
 
 AB, ekim ayında, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili olarak Rus  istihbarat kurumlarının yetkililerinden 6 kişi ile Rusya Devlet Organik Kimya ve  Teknoloji Araştırmaları Enstitüsüne seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını  içeren yaptırımlar uygulama kararı almıştı.
 
AB'nin ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetleri ve Kırım'ın yasa  dışı ilhakı sonrasında 2014'te başlattığı ekonomik yaptırımlar bulunuyor.
 

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