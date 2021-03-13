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Yeni koronavirüs kararı açıklandı! Artık zorunlu...
Son dakika haberlerine göre, geride kalan 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi. Vaka sayısında zirvede olan bir kentte İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni yasak kararı alındı. Öte yandan koronavirüsün ekonomik faturası da belli oldu. Ayaktan tedavi maliyetinin hasta başı 405 lira, bir yıllık toplam maliyetin ise 900 milyon lira olduğu hesaplandı. İşte koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmesinin tüm detayları...