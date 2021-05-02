Yeni bir koronavirüs kararına imza atıldı. Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplanırken, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan market ve süpermarketlerin gıda ve temizlik ürünleri dışındaki ürün satışına kısıtlama getirildiğini açıkladı. Kurul kararında, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 23 nolu kararı ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çalışmalarına izin verilen market ve süpermarketlerin satış yaptığı ürünler arasında bulunan inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye, otomotiv, züccaciye, hırdavat ve giyeceklerin satışına izin verilmemesine, bu marketlerin müşterilerin bu ürünlerin satıldığı reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirleri almalarına karar verildi” denildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Yeni korona kararı! Satışı yasaklandı
Yeni korona kararı! Satışı yasaklandı
DHA | 02 Mayıs 2021 Pazar - 16:52 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 17:05
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeni bir yasak kararı alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde uygulanacak. Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, market ve süpermarketlerde temizlik ve gıda dışında aralarında inşaat malzemesi, tekstil, çanta, ayakkabı, halı, mobilya, beyaz eşya gibi ürünlerin satışına kısıtlama getirildiğini açıkladı.
- Kırmızı illerde flaş gelişme! İlk kez yoğun bakım yatışı yok
- MİT ve Emniyet harekete geçti! 'Basim' kod adlı terörist yakalandı
- Ani sıcaklık artışının nedeni ne? Canlı yayında son dakika açıklaması! Salıdan perşembeye...
- Tam kapanmada berberler açık mı? Hafta içi kuaförler, berberler açık mı? Kuaförler, berberler ne zaman açılacak?