Yeni kimlik kartının özellikleri - Yeni kimlik kartı çipinde hangi bilgiler var?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ehliyet ile ilgili kararı duyurdu. Yeni dönem başlıyor. Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek. Peki, yeni kimlik kartının özellikleri nelerdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'de yayımlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk oldu. Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı. Bakan Soylu burada yeni kimlik kartındaki çipe, ehliyetin de yükleneceğini duyurdu.

Yeni kimlik kartının özellikleri neler?

Sahip olduğu üst seviye fiziksel, görsel ve elektronik güvenlik özelliklerine sahip kimlik kartı ile vatandaşlarımızın kimlik sahteciliğinden kaynaklı hak kaybından ve suistimallerden korunması amaçlanmıştır.

• Güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecek,

• Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecek,

• E-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden (ev, iş yeri vb.) kimlik kartı ile erişilebilecek,

• İkili anlaşmalar ile seyahat belgesi olarak kullanılabilecek,

• Kimlik kartı, elektronik imza olarak da kullanılabilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı uluslararası standartlarda, modern, taşıma kolaylığına sahip ve yüksek güvenlikli tasarım ve özelliklere sahiptir. Kredi kartı büyüklüğünde ve yüksek dayanıklılığa sahip materyallerden üretilen yeni kimlik kartının taşınması daha kolaydır.

Kullanım Alanları

Kimlik kartının hem kamu kurum ve kuruluşları, hem de özel sektör uygulamalarında yüksek güvenlikli ve güvenilir kimlik doğrulama amacıyla kullanımı mümkündür.

Sahip olduğu temaslı ve temassız kimlik doğrulama mekanizmaları ve uluslararası standartlarda entegrasyon kabiliyetleri sayesinde hayatımızda kullanılan bir çok cihaz ve uygulamayla entegre edilerek kullanılması mümkün olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektörün kimlik kartı ile entegrasyonu sağlamasını takiben; bankacılıktan noter işlemlerine, tapu işlemlerinden sağlık ve sigorta işlemlerine kadar birçok alanda TCKK ile güvenli doğrulama işlemi sağlanabilecektir. Kimlik kartı uluslararası standartlarda elektronik imza alt yapısına sahiptir. Bu özelliği sayesinde her türlü elektronik imza işlemi, yalnızca kimlik kartı kullanılarak gerçekleştirilebilecektir.